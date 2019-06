Lacalle Pou: "Hace como dos años Sartori me llamó para decirme que me iba a apoyar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No tengo tiempo para hablar de los demás: nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora", dijo esta mañana el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que lidera las encuestas en su partido en intención de voto de cara a las elecciones internas que se realizarán a fin de mes.

En diálogo con Desayunos Informales, Lacalle Pou habló sobre cómo viene la campaña electoral y en un pasaje de la entrevista, fue consultado sobre el precandidato nacionalista Juan Sartori.



En relación a Sartori, contó: "Mi hermano me hizo acordar que Sartori estuvo en mi casa, me había olvidado, fue hace muchos años, como 10 o 15 años. Después me reuní con él. Y hace como dos años me llamó para decirme que me iba a apoyar, luego desapareció y un día me entero que iba a ser precandidato".

Lacalle Pou destacó que no pierde el tiempo en hablar mal de los demás y que "no tiene problema" en realizar un acto conjunto con el resto de los precandidatos blancos.

En relación a cómo se está desarrollando la campaña electoral, el nacionalista señaló: "Tengo una enorme tranquilidad de que en mi vida nunca he hablado de los demás, siempre he tratado de hablar de mi equipo. No tengo tiempo para hablar de los demás. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora".

Y sobre lo que viene sucediendo con las noticias falsas y demás, dijo: "El que es cobarde es capaz de todo. El que no tiene la valentía de hacer las cosas de frente, debe de ser de las peores cosas de la vida".



Consultado sobre si hablaba de alguien en particular, dijo que no tiene "ningún elemento de prueba" para nombrar a nadie.

Y hablando en general, sostuvo: "Hablo del ´señor noticia falsa´ Yo no necesito firmar pactos de comportamiento. Hay mucha plata, mucho profesionalismo, mucha dedicación. Estamos perdiendo el tiempo en este tema, es una telenovela que a nadie ayuda".

"A mí me corre la sangre. Hay momentos en los que me caliento. Pero, ¿cuál es el deber ser de alguien que aspira a gobernar? ¿Entrar en esto y perder tiempo?", agregó Lacalle Pou.

Lacalle Pou dijo que si gana las elecciones internas, comenzará "una campaña de coincidencias".