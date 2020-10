Lacalle Pou almorzó con todos los intendentes electos del Partido Nacional

El presidente Luis Lacalle Pou recibió este lunes en la residencia de Suárez y Reyes a los intendentes electos del Partido Nacional en las pasadas elecciones departamentales. El mandatario organizó un almuerzo para los próximos jefes comunales.

El domingo 27 de setiembre el Partido Nacional obtuvo 15 intendencias, tres más que en las elecciones pasadas de 2015. Los blancos consiguieron la victoria en Paysandú, Rocha y Río Negro, que eran frentistas, por lo que el Frente Amplio pasó de tener seis intendencias a tres (Montevideo, Canelones y Salto). Por su parte, el Partido Colorado retuvo Rivera.

Moreira: "Contribuí a que el Partido Nacional ganara la elección"

Carlos Moreira, intendente electo de Colonia que asumirá su cuarto mandato, destacó tras las elecciones departamentales: "Contribuí a que el Partido Nacional ganara la elección. Me parece que mi contribución fue importante".



En rueda de prensa consignada por Radio Universal, Moreira aseguró que se siente "honrado" por la votación que tuvo, así como entiende que la ciudadanía le ha dado "el veredicto final inapelable" tras verse envuelto en un escándalo en octubre pasado, cuando se filtraron audios donde insinúa a una edila renovar pasantías a cambios de sexo. Por este episodio renunció al Partido Nacional y fue desvinculado del sector Alianza Nacional. Además, el caso pasó a la órbita judicial y fue archivado en dos oportunidades.



En tanto, transcurre una investigación presentada por el Frente Amplio para determinar si hubo o no irregularidades en la renovación de pasantías a los hijos de directores de distintas áreas de la Intendencia de Colonia. Consultado al respecto, Moreira dijo que "es más de lo mismo. Tengo tres fiscales que dijeron que no tenía ninguna responsabilidad en los hechos", y agregó que no tiene "dudas" de que esta denuncia "se hizo con fines electorales".