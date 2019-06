Lacalle Pou alertó a Martínez por "visiones miopes de creerse los únicos con soluciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Remarca que el futuro presidente tiene que tener “autoridad” para gobernar y así salió a escena Luis Lacalle Pou el primer lunes de junio. En menos de dos minutos apuntó sus balas contra los frenteamplistas Daniel Martínez y Danilo Astori. A uno lo acusó de miope, y al otro lo comparó con un burro.

El blanco diseñó su programa de gobierno con un plan para ahorrar US$ 900 millones anuales y tratar de corregir el déficit fiscal. Sus ideas fueron criticadas por el ministro de Economía, Danilo Astori, en diferentes salidas públicas.



Pero el precandidato blanco aprovechó que se conociera el último dato del déficit fiscal (4,8% del PIB) para volver a la carga.



“Justo el ministro de Economía que estuvo en el poder 15 años y que tuvo todo para dejar el país bien, lo deja con estos registros. Como dice un amigo: ‘el burro hablando de orejas’”, expresó el precandidato ayer en la noche durante un acto de la Lista 62.



El acto realizado en el corazón de la Ciudad Vieja tuvo el color de una batucada y dos insultos dirigidos al precandidato desde los balcones de la cuadra.



Lacalle Pou comentó que a su entender no está clara la propuesta del oficialismo para intentar reacomodar la economía.



“Mi pregunta es qué va a hacer el FA o qué propone para mejorar la economía, para tener mejores políticas sociales, para tener un mejor futuro, porque por ahora lo que ha hecho no ha servido para tener un desarrollo social sostenido en el tiempo”, opinó. Inmediatamente después de criticar a Astori, Lacalle Pou celebró que se instale en la campaña los temas económicos. “Hay que dar una discusión seria, con argumentos y no con descalificaciones”, apuntó.



En esa línea resaltó la buena relación que tiene con su adversario político, el frenteamplista Daniel Martínez. “Yo tengo mucho respeto y hasta buena relación personal con Daniel Martínez. Pero el otro día cometió una enorme imprudencia. Dijo que el único proyecto que puede asegurar el bienestar y el desarrollo del país es el del Frente Amplio”, comentó y dijo que a él nunca se le ocurriría decir que son “los únicos”.



“Puedo decir que es el mejor, pero nunca los únicos. Cuidado cuando uno empieza a tener visiones tan parciales, tan miopes de creerse los únicos que tenemos las soluciones”, señaló el precandidato del sector “Todos”.



Es que el líder blanco planea conformar un gobierno de coalición con los otros partidos de la oposición. Por eso ya planea que si le toca ser gobierno administrará el país con ideas propias del Partido Nacional, pero también “ideas ajenas” de quienes integren la coalición de gobierno.



“No hay político que tenga toda la verdad. Puede tener las mayores y el mejor porcentaje pero no toda la verdad. Lo tenemos que saber hacia la (elección) interna y después de la interna cuando el Partido Nacional todo vaya a acordar con otros partidos políticos una política de gobierno”, aclaró.



Para Lacalle, el próximo presidente tiene que tener autoridad para administrar y sentido común.