Lacalle Pou advierte sobre el desempleo

El gobierno tiene dos opciones, sostuvo Lacalle Pou: "o ahora toma medidas de riesgo o en setiembre estamos hablando de una situación mucho más grave y las soluciones, aunque lleguen, para mucha gente ya no van a tener arreglo". "No solo tiene margen, sino que, no le queda otra", advirtió.

Por un lado, el senador entiende que deben bajarse los combustibles cuyo uso crece, además, porque el mal estado de la infraestructura vial obliga a los camiones a recorrer más kilómetros.

"Por otro lado, tenemos que ir urgente a dejar el aislamiento comercial, estamos pagando en franca desventaja con Australia, Nueva Zelanda, con competidores nuestros en China, que es nuestro primer socio comercial. Todos hablan de los tratados de libre comercio, porque se nos complica entrar en igualdad de condiciones; si es muy caro producir y si no obtenemos buenos precios, olvidate; se corta por el lugar más fino, que es doy menos trabajo porque el que emprende quiere ganar plata y le gusta crecer", sostuvo el senador.

El exdiputado explicó las razones de la gira. "Hay mucha gente que quiere saber sobre este recorrido y es importante poder decírselo personalmente. Mucha gente se va sumando, en todos lados vamos encontrando gente que me viene a hablar y me dice yo vengo del mismo lugar que vos, también tengo las mismas inquietudes y tomé decisiones por las mismas razones. Hay muchísima gente que siente que el país tiene problemas, que no aparecen las soluciones, que los problemas se van agravando y que percibe que de este lado encuentra un intento serio de pensar en el país y de buscar caminos de salida hacia esas soluciones", dijo Mujica.

Consideró que "hay que aflojar la presión tributaria a la producción nacional, hay que bajar las tarifas de los servicios públicos, hay que permitir que los emprendimientos sean rentables, que es la única palanca de desarrollo real que tiene un país que es la inversión".