Lacalle Pou aceptó documento de Mieres y ahora el PI deberá decidir si acepta coalición

El candidato blanco Luis Lacalle Pou se comunicó en la tarde de ayer jueves con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, para decirle que está de acuerdo con el documento que le entregó el miércoles durante la reunión que mantuvieron de cara a una posible coalición, informó Mieres a El País.

El siguiente paso es que el domingo, durante la Junta Federal del Partido Independiente, se defina una posición. El partido deberá decidir si aceptan dar su apoyo al Partido Nacional, lo que implica a su vez aceptar formar parte de la coalición.

El excandidato reiteró que la única definición hasta el momento es que no se apoyará al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, lo que indica que en caso de no aceptar una coalición no darían su apoyo a ninguna de las fuerzas políticas.



Tras la reunión del miércoles, Mieres indicó: "El apoyo a Lacalle Pou depende de que haya un consenso en cosas que nos parecen fundamentales".



Con respecto al documento que le entregó al líder blanco, con cuatro propuestas para un "gobierno de cambio", indicó que los contenidos de ese documento eran "definitorios" y que el objetivo fue apostar a que "haya un cambio político en el próximo período de gobierno".