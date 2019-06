Lacalle es pesimista por acuerdo con la UE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno uruguayo tiene gran expectativa en avanzar significativamente en el acuerdo ente el Mercosur y la Unión Europea. Las reuniones sobre fines de este mes son claves. Sin embargo para el precandidato blanco Luis Lacalle Pou de alcanzarse esa anhelada firma, el país no se beneficiará.

El legislador y precandidato blanco opinó que Uruguay está desprotegiendo a "sectores fundamentales" como la ganadería o la agricultura. “En este mundo que cambia todo el tiempo, que la oferta y la demanda no solo es determinada por los bienes sino también por la política, allí tenemos que tener una política comercial agresiva", señaló en una entrevista con la agencia de noticias Efe.

Respecto al Mercosur opinó que es necesario un bloque "abierto y sincerado", que logre flexibilizarse para que sus miembros puedan hacer acuerdos por fuera de él. Pero incluso sostuvo que el Estado uruguayo debería subirse a la idea que están liderando los argentinos, Mauricio Macri, y el brasileño, Jair Bolsonaro, en cuanto a esa “flexibilización”. Según Lacalle Pou, Uruguay "quedó aislado" y necesita una política exterior "mucho más ágil, más agresiva y no tener como única opción sobre la mesa un TLC".

Respecto a Argentina, quien elegirá presidente el mismo día que Uruguay, dijo que "cualquiera sea el resultado" hay que aprovecharlo de manera positiva. "No tengo afinidades con ningún político en ningún lugar del mundo, me puede gustar un poquito de uno y un poquito de otro, por suerte no me caso con nadie. Aprendí hace muchos años que Uruguay es único, ni mejor ni peor, pero no me comparo", dijo.

En ese sentido dijo que si bien desde que gobierna Macri en el vecino país "volvieron las relaciones normales" entre ambos países, el precandidato del sector “Todos” sostuvo que con los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández "las inversiones vinieron para Uruguay".