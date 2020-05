Lacalle sobre ocupaciones: "Lo que es inconstitucional es no poder gozar del derecho de propiedad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado este martes en el programa Sin Vueltas de Radio Rural donde habló de diversos temas: la economía de los uruguayos, el futuro del país, la "nueva normalidad" y también de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Para empezar Lacalle Pou dijo que le quedan 1.742 días de gobierno y que espera llegar al 1° de marzo de 2020 habiendo sido un “buen presidente” y “habiendo mejorado" al país. Por ello, prometió un“esfuerzo personal y el esfuerzo de un gran equipo”; no obstante, aclaró que “la vida está hecha de sorpresas y de imponderables y este es un gran imponderable que nos cambió a todos la vida y los planes; al gobierno le cambió los planes”, en referencia a la pandemia del COVID-19. Por ello, el ahorro prometido durante la campaña de US$ 900 millones no será tal: “El monto quedó para atrás, pero no el ahorro”, dijo.

Respecto a la ley de urgencia, Lacalle Pou expresó que “es funcional al país” y que es “una ley popular, necesaria y justa. La LUC, con esta situación, es más urgente”.

En la entrevista abordó el tema de la prohibición de ocupación de los lugares de trabajo que contiene el proyecto de ley. Para el presidente “lo que es inconstitucional es no poder gozar del derecho de propiedad”. No obstante, aclaró que “el derecho de huelga hay que respetarlo porque a veces hay abusos por parte del dueño de los medios de producción; los hay, creo que es la excepción pero los hay; (...) el derecho a la huelga está perfecto; lo vamos a defender y sostener. Una cosa es hacer huelga y otra cosa es ocupar”.



Por otro lado, abordó la “nueva normalidad” y la salida de la emergencia sanitaria. En ese marco, destacó que “salir vamos a salir”, pero “la preocupación no es si vamos a salir, sino cuántos van a quedar en el camino. Eso es lo importante y qué atención hay que darles a esas personas”.



No obstante, el rebote de la economía no solo es un tema nacional, sino también internacional. “Con China hay que estar primero en la fila para poder empezar a comerciar. (...) Uruguay como viene haciendo las cosas hasta ahora puede ser de los primeros países que esté en la frontera de reanudar un comercio exterior normal”, aseguró.

Referido al turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus, Lacalle Pou expresó que es de lo sectores más complejos porque no depende solo de nuestro país. Por ejemplo, no se sabe cuándo se abrirá la frontera con Argentina debido a la situación sanitaria en ese país. Sin embargo, cree que "la gente que tenga algo de poder adquisitivo cuando pueda tener una vida parecida a lo que tenía antes, va a salir a valorar cada momento de su vida” y recalcó que “hay que ayudar a las ganas. Si hay que hacer esfuerzos para estar competitivo con Argentina, para seguir atrayendo brasileros, siempre y cuando se salga desde lo sanitario, se va a hacer”.



Respecto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dijo que“después de muchos años y millones de dólares gastados en los más vulnerables” se comprobó que el objetivo no se logró, por “lo que vamos a a hacer una revisión del Mides para que realmente sea un ministerio de desarrollo social, que dé herramientas, porque si solo da transferencias, el día que las transferencias no alcancen se cae bajo la línea de la pobreza”.



Referido a las auditorías, principalmente en esa cartera, para Lacalle Pou se realizaron por “la percepción de que las cosas están mal hechas. No fue que al azar se eligió un lugar. Hay una percepción firme de que no se manejaron bien los recursos de los uruguayos en algunos ministerios”.