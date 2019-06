Lacalle: “Yo nunca tuve que engañar ni agredir”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder del sector “Todos”, Luis Lacalle Pou, prepara su cierre de campaña en Las Piedras. El acto será mañana por la noche. El fin de semana recorrió el litoral norte donde visitó Salto y Paysandú.

En el acto realizado en la ciudad de Salto, el senador nacionalista salió a remarcar con énfasis su actitud en la actual campaña electoral de cara a las elecciones internas.

Dijo que no quiere hablar de los demás, que su actitud va a ser de unidad y que no responderá agravios. Así ha sido gran parte de su campaña hasta ahora.

Pero también salió a diferenciarse del resto de los contendientes. Y por eso el fin de semana remarcó que él tiene una sola herramienta.

“Solo una herramienta. Usé sola una herramienta que es la verdad. Yo nunca tuve que engañar. Nunca, y miren que a mí me corre la sangre... Nunca tuve que agredir ni descalificar, ni insultar a nadie. No hacemos terrorismo político”, declaró Lacalle Pou.

El precandidato del sector “Todos” diseñó un eslogan en la pasada campaña electoral que le fue efectivo para la contienda interna: “La Positiva”. Hoy ese eslogan no ha sido el centro de la campaña, pero su símbolo -un tic blanco sobre fondo celeste- es repartido en la sede del comando central ubicado en la Bulevar Artigas.

Lacalle Pou dijo que no solo no habló mal de sus rivales y adversarios, sino que en momentos los ha aplaudido.

“Cometemos la imprudencia de hablar bien de los demás. No necesito decir que los demás son malos. A mi me gusta decir que los míos son los mejores. Y no que los demás son malos”, declaró en el acto en Salto.

Acuerdos

Para el senador, de ganar la elección interna del próximo domingo, comenzará con un trabajo de “búsqueda de coincidencia” con los otros partidos.

Para eso ya le pidió a la militancia que salga a reunirse con los militantes y votantes de otras tiendas políticas con la idea de tender puentes.

“Vamos a ir construyendo el camino de un gobierno que va a tener -porque lo necesita matemáticamente- una preciosos oportunidad para tener una energía popular y una espalda política como hace muchos años no tiene ningún gobierno”, declaró Lacalle Pou.