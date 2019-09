Lacalle y Martínez calientan la previa al debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“¿Cómo es la cosa?”, le preguntó anoche en su cuenta de Twitter el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou al frenteamplista Daniel Martínez y se inició un cruce a poco más de una semana del anunciado debate por televisión.

El tuit se refería a unas recientes declaraciones de Martínez, difundidas por el periodista Leonardo Sarro, en las que el candidato oficialista dijo que a Lacalle Pou, el candidato colorado Ernesto Talvi y el de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos solo “los puede llegar a unir el odio” contra el Frente Amplio. Martínez aseguró, además, que el oficialismo tiene “propuestas concretas” en educación, vivienda y también seguridad.

Después de la pregunta a Martínez, Lacalle escribió: “Primero convoca a un diálogo a los demás partidos para encontrar coincidencias y después habla de que a la oposición solo la une el odio”. Entonces aseguró que hoy existe “mucho nerviosismo o mucha intolerancia ante la enorme mayoría de uruguayos que están descontentos”. La respuesta a Lacalle no se hizo esperar.



“Tú no quisiste dialogar”, escribió Martínez, en referencia a la convocatoria al diálogo a los otros candidatos que realizó el mes pasado, sin éxito.



“Desde la gestión siempre construí con los otros partidos, hechos no sólo palabras. Nosotros proponemos y tú criticas. Hoy no vi descontento, vi entusiasmo en la gente”, siguió el candidato del Frente Amplio y el tuit termina con un video del “banderolazo” que la izquierda realizó ayer en el Parque Rodó (ver nota principal).



Martínez y Lacalle Pou debatirán en televisión el próximo 1° de octubre a las 20 horas, de acuerdo a lo que informaron la semana pasada los canales privados. Será la primera vez en 25 años que dos candidatos a la Presidencia participen de una instancia de este tipo.



El debate estará organizado por los canales privados 4, 10 y 12, el semanario Búsqueda, los medios públicos (Televisión Nacional, Radio Uruguay y TV Ciudad) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU)