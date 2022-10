Lacalle inauguró terminal de UPM en el puerto de Montevideo e invitó a Rossi al estrado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, en un acto que contó con la participación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la empresa finlandesa UPM inauguró su terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo.

El presidente de la República tomó la palabra luego del ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y recordó cuáles fueron sus dichos cuando era candidato a la presidencia en 2014. "Mis primeras palabras fueron que si nos tocaba ser gobierno íbamos a continuar lo que se había hecho bien, cambiar lo que estaba mal hecho y tratar de hacer las cosas que nunca se habían hecho", expresó.



En esa línea, y tras repasar algunos de los avances que hizo cada gobierno en democracia, celebró la continuidad de políticas nacionales como el proyecto de la segunda planta de UPM, impulsado durante gobierno de Tabaré Vázquez.

"Sigue llegando inversión a nuestro país. Varios países se podrían haber disputado esta oportunidad. Pero se elige Uruguay por las políticas a largo plazo, el respeto a los contratos, las leyes y principalmente por su gente", dijo el presidente en su discurso.



Al cortar la cinta, Lacalle Pou invitó a subir al estrado al exministro de Transporte y Obras Públicas del Frente Amplio, Víctor Rossi. "Este momento de hoy habla del mejor Uruguay", dijo. "Estuve el otro día en Fray Bentos y no me cuesta nada elogiar la UTEC, que no es de nuestro gobierno. Por eso, cuando me tocó cortar la cinta le pedí a Rossi, con el cual hemos tenido muchas diferencias y alguna coincidencia, que me acompañe", expresó.

"Diferencias políticas ideológicas bien genuinas siempre van a haber, pero hay una síntesis nacional que nos hace grandes", enfatizó.



Lacalle corta cinta de inauguración de terminal de UPM en puerto de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Según informaron a El País fuentes vinculadas con la compañía europea, la decisión de construir esta terminal comenzó en junio de 2019 cuando UPM tomó la decisión final de inversión para construir una planta de celulosa en el centro del país.



La nueva terminal se sitúa en el puerto de Montevideo. La producción de la planta de UPM ubicada en Paso de los Toros llegará al puerto a través del ferrocarril. Por el momento, no trascendió si ya está lista la obra del ferrocarril o si en los primeros meses se utilizarán camiones como anunció el entonces ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, a principios de 2021.



La nueva terminal de UPM tendrá una capacidad para mover dos millones de toneladas de celulosa al año y el tiempo de descarga de un tren completo demorará tres horas y el tiempo de carga de un buque con 50.000 toneladas apenas dos días. El funcionamiento de la terminal generará 150 empleos directos y 150 adicionales para carga y descarga de buques.