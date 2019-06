Lacalle Herrera:"Nunca soy más uruguayo ni blanco que cuando voto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Lacalle Herrera votó en la tarde en el Parque de la Amistad (Pocitos). En la oportunidad, expresó su orgullo por ser la segunda vez que acompaña a su hijo Luis Alberto. “Yo salgo con ilusión, porque nunca soy más uruguayo que cuando voto, nunca soy más blanco que cuando voto”, aseguró.



Remarcó la importancia de asistir en esta instancia, “que son solo dos minutos” y “lo más importante (que ocurre) cada cinco años”.

“En la década del ‘60 se las denominaron como formalidades burguesas, libertades burguesas, pero bien que cuando nos faltaron las supimos apreciar. Así que cuidémosla, haciendo uso mejor posible del voto, con el criterio de cada uno, pero no como quien tira unos dados a ver de qué lado salen, pensando un poco, comparando, leyendo… porque el que mañana diga ‘me equivoqué’ no puede venir a cambiar el voto”, afirmó.

Respecto a una consulta sobre la obligatoriedad del voto en las internas opinó que no deberían serlo. “Si son dentro de los partidos, no podemos obligar a la gente a pertenecer a partidos”, sostuvo.



“Además el voto obligatorio tampoco es así, sino que es la concurrencia la obligatoria. En el lugar de votar, en el cuarto secreto, uno puede poner un retrato de Sandro. Bueno, no elegí muy bien, de Zitarrosa”, graficó ante las risas de los periodistas.



El expresidente esperará los resultados en el Directorio del Partido Nacional, tal como lo hizo en las elecciones anteriores.