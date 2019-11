Lacalle Herrera: “Mi colaboración ha sido el silencio y la ausencia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Si las cosas salen como queremos, mañana de mañana (por hoy) voy a ir al Cementerio Central a llevarle unas flores a nuestro jefe inmortal”, afirmó el expresidente nacionalista Luis Alberto Lacalle Herrera en referencia a su abuelo, Luis Alberto de Herrera. Ni bien dijo eso en uno de los patios del colegio Isasa en el Parque Batlle, hubo un aplauso cerrado del puñado de militantes y amigos que lo acompañaron a votar, entre ellos el periodista deportivo Atilio Garrido, su exasesor.

Lacalle durmió una siesta (“la conciencia tranquila trae sueño rápido”, afirmó) y después votó a las 17 horas en el circuito 519. Besó el sobre: adentro estaba la hoja con el nombre de su hijo Luis Lacalle Pou como candidato a presidente. Luego iría a saludar al Directorio (“mi casa política”) y regresaría a su hogar a esperar los resultados. Más temprano había acompañado a votar a Gonzalo Aguirre, vicepresidente en su gobierno (1990-1995).



Tras votar, dijo a los periodistas que para él no era un día cualquiera. “Es una ocasión para mí y para Julita (Pou) realmente impactante. Hace 30 años nos tocaba a nosotros recibir el sufragio y hoy se lo hemos dado a un gran ciudadano, por encima del parentesco”.

La última vez que había hablado con su hijo fue el viernes pasado, en “una charla familiar”, ya que el expresidente le hace las sugerencias políticas por escrito. “A los 78 años tengo la prudencia de no dar consejos”, indicó. Lacalle Herrera evitó dar entrevistas durante toda la campaña electoral y ayer no quiso hacer comentarios políticos. “Si yo desaparecí durante la campaña, no voy a aparecer hoy. Mi colaboración ha sido el silencio y la ausencia”, dijo a El País.



Lacalle dijo que no tiene cábalas, que solo cree en Dios, y que este es un tiempo distinto al suyo. ¿Es viable la coalición multicolor? “Eso preguntéselo a los que están en política, yo soy un simple votante”, respondió.