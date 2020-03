Lacalle Herrera aspira a que el Mercosur se centre en comercio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mercosur fue un proyecto de alto impacto para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desarrollar un mercado de 200 millones de habitantes se volvió una esperanza. Su firma, ocurrida en el año 1991, fue apoyada por todos los partidos políticos uruguayos. Sin embargo, los vientos ideológicos cambiaron y aquel proyecto mutó a otra cosa.

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, protagonista de la negociación, firma y puesta en práctica del acuerdo, acaba de publicar el libro “Mercosur Nacimiento, Vida y Decadencia”.

El trabajo tiene un sentido analítico que observa el proceso histórico de la integración y las oportunidades geográficas. Repasa desde la disposición de José Artigas a crear una federación de provincias en el sur de América al conflicto por las papeleras.



“Mi punto de vista es el de alguien que está fuera de la lucha política. Este es un asunto en que tuve un protagonismo importante y luego lo he seguido muy de cerca porque es un tema que nos importa a todos. No es un trabajo académico ni de un diplomático, es simplemente de un actor político y un oriental que lo mira con preocupación desde el punto de vista del interés nacional”, dijo Lacalle Herrera a El País.



El camino planteado en la firma del Mercosur y desde la puesta en vigencia en todos los países el 1 de enero de 1995, era para facilitar “el libre tránsito de personas, bienes y servicios”, destacó. “Se buscaba multiplicar el mercado para nuestras exportaciones y abrirlo a las importaciones de los otros tres países”, dijo Lacalle.



Con el correr de los años y los cambios en el signo político de los gobiernos de la región el proyecto de integración tomó otras rutas.



“Noté el desvío de aquella iniciativa económica y comercial que, con sus defectos y dificultades que eran muy grandes, avanzaba hasta que llega a un punto de quiebre con esa solidaridad con el presidente Hugo Chávez de Venezuela. Es en ese momento que se produce el quiebre del Mercosur que estaba pensado. Se le puso una traba”, subrayó.



Para Lacalle los gobernantes de aquel momento, en Brasil Lula da Silva y Dilma Rousseff, la Argentina de los K, en Paraguay Fernando Lugo y en nuestro país el Frente Amplio, “confundieron afinidades de gobiernos, que son transitorias, con intereses de los países. Se produce el ingreso de Venezuela y se produce el camino equivocado de una asociación ideológica de gobiernos, en lugar de ser una asociación comercial y económica de países”.



En su libro Lacalle narra las vicisitudes que atravesaron los negociadores uruguayos antes los avances de Argentina y Brasil. Sin embargo, se alcanzaron fórmulas de salida que permitían alcanzar equilibrios entre las partes. “Teniendo en cuenta esa realidad inescapable que es la mayor gravitación de Argentina y Brasil en el Río de la Plata, el Mercosur se planteó que, mediante la combinación de intereses, en una mesa de cuatro, estos dos países se vincularan comercialmente”, señaló.



A esto se suma que “muchas veces” se produjo una “bilateralidad entre Argentina y Brasil. “Olvidaban que tenían que traerlo a la mesa de cuatro porque la base del Mercosur es la igualdad jurídica”, recordó. El pacto original preveía la “regla de la unanimidad” y se establecía el veto. “Si no había acuerdo en algún asunto, jurídicamente los países más pequeños tenían el mismo peso que los más grandes”, afirmó el expresidente.



Con respecto al futuro del bloque, Lacalle prefirió definirse como “realista” y pidió volver al origen de Mercosur.



“Si vemos la fotografía de los gobiernos de ahora, hay un entendimiento en ciernes entre Brasil, Paraguay y Uruguay y hay una diferencia de carácter político con el gobierno de los Fernández-Fernández. Hay que descender de las búsquedas de las identidades de lo político ideológico hacia lo comercial y económico”, dijo.