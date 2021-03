Lacalle "no gobierna en su totalidad a la gente de mayor confianza", dijo Michelini tras caso Alfie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Michelini, secretario político del Frente Amplio, apuntó en las últimas horas contra el presidente Luis Lacalle Pou por el caso de exoneración de tributos que recibió la empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Alfie luego renunció "en común acuerdo" con el mandatario a este beneficio. "La lectura fina es que el presidente no gobierna en su totalidad a la gente de mayor confianza", remarcó el dirigente frenteamplista en diálogo con 970 Noticias (Radio Universal).

"Soy el presidente, me entero por los diarios que mi principal ministra, de Economía, le da una exoneración al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Me entero yo por los diarios? Las personas que más confío, los que manejan la caja... el momento del presidente debe de haber sido horrible, porque si no se enteró por los diarios antes que se firmara ya le hubiera dicho 'no, esto no va'", subrayó.

"No sé si es legal o no es, no tiene sentido común. ¿No se les cae la ficha que no podés estar de los dos lados del mostrador? Bienvenido lo privado, los emprendedores, los que invierten, los que dan trabajo. Ahora, si esa es tu vocación, no te metas en el Estado. Y si te metés en el Estado no pretendas tener exoneraciones del Estado. No sé por qué eso que es tan elemental no les cae la ficha", lanzó Michelini.

Además, el dirigente opositor entiende que en diciembre de 2019, cuando solicitó la exoneración, Alfie "ya sabía que iba a ser director de la OPP". Agregó que "hay un integrante de la OPP dentro de la (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) COMAP que aprueba eso".

Bajo su punto de vista, "hubiera echado" a Alfie. "Si el presidente saca a Alfie a partir de ahí todo el mundo se ordena, ¿no?", agregó.

En esa línea, manifestó: "¿Soy el presidente de la República y no me decís que estás pidiendo una exoneración y me entero un mes y medio después? Tu renuncia a los dos minutos".

Para el secretario político del Frente Amplio este es "un problema de mando. Yo soy el presidente de la República y me entero por los diarios, 'hacé tus cosas y andá volando'", dijo.

Sobre este episodio, Lacalle Pou había declarado: "Durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito".

A esto, Michelini respondió: "¿De nosotros qué?, supongamos que el Frente Amplio fue lo peor, el diablo con dos colas y tres tridentes, ¿cuál es el problema? El problema es él, que se enteró por los diarios, está enojado con su principal ministra y director de OPP, no lo sacó, y entonces el problema es el Frente Amplio el Partido Socialista o vaya a saber quién". "Es la primera vez que lo vi despeinado", ironizó.

El Frente Amplio le solicitó a Lacalle Pou la remoción de Alfie, y evalúa pedir una eventual comisión investigadora sobre este caso.

Consultado sobre el primer año de gobierno de Lacalle Pou, Michelini consideró que "su primer error grande fue no haber llamado a todos los partidos políticos a hacer un gran acuerdo nacional por dos años, hasta que terminara la pandemia".

Sobre el gobierno, entiende que "estamos frente a una crisis enorme y no toman consciencia. Es como la persona que no toma consciencia frente al peligro".

Acerca del manejo de la pandemia por parte de esta administración, consideró que "todo el mundo pone recursos, este gobierno los saca".

"Estamos enfrentados al gobierno porque la situación económica está muy difícil para miles y miles de uruguayos", agregó en esa línea.

También el secretario político del Frente Amplio entiende que en marzo - abril de 2020 el principal partido de oposición "no se ponía de pie, ahora estamos muy claros". No obstante, reconoce que "falta renovar los liderazgos", así como que "hay que hacer una política más colectiva".

Respecto a las elecciones de autoridades del Frente Amplio previstas para octubre próximo, señaló que el actual presidente, Javier Miranda, no buscará la relección. "Javier ya me lo ha transmitido, no se va a presentar de nuevo", dijo.

"Lo ideal sería que las elecciones se hicieran en octubre y que las nuevas autoridades relevaran a las que están", añadió.