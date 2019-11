Lacalle y el final de la ronda por la coalición: "Tenemos 17 senadores y 56 diputados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entra serio, y a paso firme sin saludar. Guido Manini Ríos llegó a la sede de Cabildo Abierto minutos antes del arribo de la fórmula blanca, para anunciarle lo que ya era sabido: el debutante partido saldrá a hacer campaña para que triunfe la fórmula del Partido Nacional.

La formalidad se mantiene en el saludo de Manini con Luis Lacalle Pou. Y es la esposa del militar retirado, Irene Moreira, quien corta el protocolo abrazando a la candidata a vice blanca Beatriz Argimón. Es que ambas se conocen de tiempo atrás, de la militancia en el Partido Nacional.

Con la reunión de ayer en la tarde, los blancos concluyeron el encuentro con todos los partidos socios para la coalición. Primero Pablo Mieres del Partido Independiente, después Ernesto Talvi del Partido Colorado, luego Edgardo Novick del Partido de la Gente y cerraron con Cabildo Abierto.



La coalición está. El compromiso de los cuatro partidos en hacer campaña por los blancos está. La mayoría parlamentaria también está. Falta cerrar el documento base con el que los partidos de la oposición saldrán a pedirle el voto a la ciudadanía.



Lo que no está es la foto de los cinco partidos. Esa coalición inédita para la historia del país no tiene aún -ni tampoco está planeada por el momento- una foto de “familia”.

El líder blanco ha trabajado cuidando los equilibrios y pretensiones de sus socios. Sabe que no todos están cómodos con una integración tan amplia.



Pero sabe, también, que si quiere ganar y sobre todo gobernar, necesita de la inclusión de Manini Ríos y su Cabildo Abierto, porque de lo contrario no accedería a la mayoría parlamentaria para aprobar los proyectos de ley necesarios.

Luis Lacalle Pou, junto a Guido Manini Ríos, este jueves. Foto: Pablo S. Fernández

Lacalle Pou es plenamente consciente que los colorados y el Partido Independiente no estaban cómodos en participar de una “foto familiar” con el militar retirado, ahora devenido en líder político del cuarto partido político en cantidad de votos. Por eso es que no la forzó.



Ayer en la conferencia después de la reunión con Manini Ríos dijo que por ahora no estaba planteado pero podría llegar a darse. Incluso el líder de Cabildo Abierto -quien fue destituido del rango de comandante en jefe de Ejército por el presidente Tabaré Vázquez- declaró que no tiene problema en reunirse y dialogar con quien sea para limar asperezas. Eso pensando en los colorados y el Partido Independiente.



La coalición de Lacalle Pou espera por la confirmación de Mieres, ya que la burocracia partidaria de su agrupación lo llevó a tener que postergar el apoyo explícito a la fórmula hasta el próximo domingo cuando se reúna la Convención Nacional del PI.



El candidato blanco le confirmó ayer a la tarde vía mensaje de texto que sí estaba de acuerdo con las condiciones que le presentó el miércoles.

Ahora los blancos se preparan para una nueva carrera electoral.



“Somos muy optimistas, pero claramente esta es una elección nueva. Lejos del triunfalismo, esto se empieza de vuelta”, dijo el candidato blanco y de inmediato “partió las aguas de la elección”.

“Es entre el candidato del gobierno, el candidato y la fórmula del oficialismo, y la fórmula que llega hasta aquí por el Partido Nacional, pero que ya no es exclusiva del Partido Nacional, es una fórmula que tiene un acuerdo multicolor. Somos optimistas, pero estamos lejos de decir que está todo el pescado vendido. Esta es una elección distinta y la vamos a competir en la cancha en los próximos 24 días", destacó Lacalle Pou.

Tema a tema: compará los programas de gobierno de los candidatos By Faustina Bartaburu MIRA TAMBIÉN Tema a tema: compará los programas de gobierno de los candidatos

El militar, por su lado, dijo que era tiempo de jugársela por el país, y que los intereses de Uruguay están por arriba de cualquier posicionamiento puntual. “Sintonizando, interpretando el sentimiento de quienes nos han votado el pasado domingo, es que hemos anunciado el apoyo de esta fórmula presidencial”, dijo Manini Ríos.

Esto fue lo que el candidato del Partido Nacional adelantó en el cierre de la campaña. En momentos donde desde el Frente Amplio se anunciaba la complejidad de alcanzar un acuerdo en la oposición, Lacalle Pou les advirtió que no hicieran apuestas porque iban a perder. El blanco declaró públicamente que los intereses del país estarían por arriba de los perfilismos y los egos personales. En la reunión de ayer, Manini Ríos agregó que el acuerdo está por fuera de otras negociaciones de cargos que vendrán más adelante.



“Aquí no hay otro acuerdo que el de transitar estos días en aras de lograr que esta fórmula que está aquí presente obtenga el triunfo electoral del 24 de noviembre. No hay otro acuerdo. No hay acuerdos ni de cargos, y aún se está trabajando en un documento que va a ser la base programática que se va a completar. Se está trabajando sobre un borrador”, planteó el líder de Cabildo Abierto.

El excomandante en jefe del Ejército aclaró que sus prioridades para el próximo período de gobierno pasan por “el país productivo, la lucha sin cuartel a la corrupción y la seguridad del uruguayo. Las demás propuestas de gobierno del ámbito que le toque actuar, sea el legislativo o donde sea, lo planteará como propuesta”.