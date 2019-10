¿Lacalle puede exigir que Moreira renuncie? Lo que dicen los políticos y la respuesta legal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el domingo 20 de octubre Carlos Moreira, intendente de Colonia, no pertenece a ningún partido. Esto ocurrió luego de que el Directorio del Partido Nacional decidiera aceptar la renuncia que presentó luego de que se filtraran dos audios en los que pedía sexo a cambio de renovar una pasantía.

Sin embargo para muchos esa decisión no alcanzó, porque Moreira nada hizo con respecto a su cargo en la intendencia, el que sigue ejerciendo. Esta situación llevó a que algunos criticaran al candidato blanco Luis Lacalle Pou por no pedirle la renuncia.



Pero, ¿puede hacerlo?

Consultado por El País el constitucionalista Ruben Correa Freitas indicó que al cargo de intendente se llega a través de la elección popular (mediante los votos de la gente), y que por lo tanto solo existen cuatro maneras para que deje de estar al frente de la comuna: que termine el período de su mandato, que fallezca, que renuncie o que se le realice un juicio político.



Esto es, no importa quién le exija la renuncia porque, para lograr su salida del cargo, se debe contar con la aceptación de quien está ahí, en este caso de Moreira. En otras palabras "no corresponde" solicitarla porque, sencillamente, no tiene ningún efecto legal.



Al respecto, el viernes consultado en conferencia de presa sobre si renunciará a su cargo de intendente, Moreira respondió: “No, ¿por qué voy a renunciar?”. “Renunciar a la intendencia ni que hablar”, añadió.



Esta situación entonces es contraria a lo que ocurrió con su renuncia al Partido Nacional, ya que si no la hubiera solicitado las autoridades del partido la podrían haber exigido.

Juicio político.

Dentro de las cuatro opciones mencionadas por Correa Freitas hay solo una que es externa al intendente: el juicio político, una medida contemplada por la Constitución en el artículo 93.



Para que el juicio político se haga efectivo debe promoverlo al menos un tercio de los miembros de la Junta Departamental. Luego el caso se eleva a la Cámara de Senadores y ahí se debe contar con el voto de al menos dos tercios de los integrantes, lo que corresponde a 21 votos.



¿Puede un particular solicitar el juicio político del intendente? No.



Para que se inicie el proceso es la Junta Departamental la que debe acusarlo formalmente y contar con los votos mencionados.

¿Qué opinan los políticos sobre la renuncia de Moreira?

Son varios los que se pronunciaron en contra de que Moreira permanezca al frente de la intendencia y le solicitaron que deje su cargo.



La candidata al Senado Carolina Cosse opinó a través de su cuenta de Twitter que "si Lacalle no le pidió la renuncia a Moreira por que cree que no le corresponde pedirla, le falta carácter".



"Si, en cambio, no le pidió la renuncia porque sabía que ni Moreira ni los ediles le harían caso, le falta liderazgo", agregó.



Por otra parte, el senador frenteamplista Charles Carrera Leal consideró que "se aprecia claramente un accionar corrupto" en el "Moreira Gate".



"Renuncia a su candidatura pero no renuncia a la Intendencia...", escribió en la misma red social.

El senador blanco Jorge Larrañaga indicó por su parte que es asunto de Moreira decidir si renuncia o no a su cargo.



"Eso va por cuenta del intendente de Colonia, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer", aseguró Larrañaga al ser consultado por la situación en el programa radial Informativo Carve.



Los que también solicitaron su renuncia fueron los integrantes del sindicato de municipales, quienes consideraron que Moreira debe renunciar por "tan deshonroso comportamiento".

Renovar su cargo.

En caso de que Moreira quisiera postularse nuevamente a la Intendencia de Colonia debe permanecer al mismo partido por el que se postuló.



Correa Freitas explicó a El País que el intendente ya fue candidato por un partido y que por este motivo, en caso de querer participar de nuevas elecciones, debe mantenerlo. Esto implica que para ser intendente una vez más sería necesario que el Partido Nacional lo vuelva a aceptar como integrante en sus filas.