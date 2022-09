Lacalle sobre encuentro de partidos: "A esas reuniones hay que ir mirándose al espejo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este martes sobre la reunión que mantuvieron los presidentes de los partidos con representación parlamentaria en pro de "instalar un diálogo democrático".

"Toda reunión que trate esto está buena. Que no quede en una reunión. A esas reuniones cada uno tiene que ir mirándose al espejo", dijo el mandatario en diálogo con la prensa.



Lacalle agregó que a estos encuentros no es bueno "ir con reclamos, sino con la disposición de ver qué están dispuestos a hacer para bajar los decibeles". Consultado sobre si ese es un mensaje para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, impulsor del encuentro, dijo que no, y que los mensajes los manda "cara a cara".



El presidente aseguró que "hay muchas más reuniones" entre los partidos políticos de las que se conocen. "Lo que pasa es que los posicionamientos políticos hacen que uno junte un poquito de coraje, se envalentone y levante dos tonos", detalló, aunque reconoció que a nivel personal "no le parece bueno" que esto suceda.

A pesar de reconocer estas diferencias, para el presidente de la República "en Uruguay la sangre no llega al río" y "en las cosas importantes se cuida la institucionalidad".



Consultado por la diferencia con la vecina orilla y la señalada "brecha", Lacalle dijo que "estamos a años luz de Argentina".