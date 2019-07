Lacalle descarta la “Medicfarma” y apuesta a “propuestas creíbles”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tomar todas las ideas y pasarlas por un tamiz. Esa especie de colador será el gran filtro blanco. Y allí pasarán las ideas posibles y quedaran en el olvido las que no son creíbles. Esa es la primera gran línea de trabajo que el candidato Luis Lacalle Pou le encomendó a Pablo da Silveira para que salga a discutir la elaboración del programa único de gobierno del Partido Nacional.

El programa de gobierno que Lacalle Pou elaboró para la campaña interna tiene 211 páginas. El líder del sector “Todos” lo paseó a lo largo de la campaña, lo mostraba al público que asistía a los actos y pedía que lo leyeran. Aseguraba que si le tocaba ganar, esa sería la base para el programa único con el que los blancos irían a la elección nacional de octubre.

Da Silveira será el encargado de ir a conversar con todos los otros sectores políticos que compitieron en la interna para lograr acuerdos. El asesor técnico tiene una línea de trabajo clara: no puede ceder a ninguna propuesta que no sea posible de realizar.

En la campaña Lacalle Pou repitió casi que hasta el hartazgo y en cada uno de sus discursos que no piensa caer en la tentación de prometer algo que no pueda cumplir a la hora de gobernar.

Sabe que sus chances de ganar la elección son altas. “El Uruguay no aguanta más frustraciones ni mentiras”, dijo en uno de los últimos actos antes de las internas.

Por eso, parte de las ideas del debutante en la política uruguaya Juan Sartori quedaran en el camino y no serán tenidas en cuenta. Es que no solo para Lacalle Pou carecen de sustento técnico, sino que para la amplísima mayoría de los blancos son propuestas demagógicas.

Así lo declararon públicamente, por ejemplo, cuando el joven empresario prometió darles todos los medicamentos gratis a todos los jubilados a través de una tarjeta: la “Medicfarma”.

Tampoco ve chances de prometer los 100 mil puestos de trabajo, como Sartori anunció en medio de la campaña.

Si el multimillonario tiene esperanza de poner en práctica su propuesta electoral de la Medicfarma, deberá esperar a la próxima campaña y tratar de ganar la interna blanca. Pues al actual candidato del Partido Nacional no se le pasa por la cabeza incluir esa promesa en el programa único.

El líder blanco dijo que a partir de ahora comienzan a elaborar ese documento unitario con los aportes de las cinco precandidaturas, pero con la clara ventaja de tener la derecha el programa del sector “Todos” al haber sido la corriente ganadora.

“No es el programa de Lacalle Pou. Es el programa del Partido Nacional. Es mucho más importante que yo. Pero quien va a dar la cara es la fórmula. Quien va a suscribir y presentar ese programa soy yo”, declaró anoche en una entrevista con Subrayado de Canal 10.

En ese sentido dejó en claro que no está dispuesto a comprometer “absolutamente nada que no sea posible”. “A priori (la Medicfarma) no están en mi carpeta. Me lo tiene que justificar muy bien para que esté ahí en el programa de gobierno”, acotó el candidato electo.

Pero no será solo ese programa único que deberán trabajar los blancos. Lacalle Pou ya adelantó que en paralelo comenzarán las conversaciones con los otros partidos de la oposición. La idea es trabajar un acuerdo de coalición, pensando en el balotaje de noviembre.

Un programa único de los jóvenes blancos

Los jóvenes del Partido Nacional confirmaron su convención para el 3 de agosto. Allí aprobarán un programa puntual con planteos que recolectaron a lo largo de la gira por todo el país que organizaron en la campaña. En esa instancia participaron militantes de todos los sectores.

El presidente de la juventud blanca Armando Castaingdebat explicó a El País que en la convención estará presente la fórmula blanca, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, que días después será oficializada por la Convención Nacional.

El programa lo están trabajando con asesoría técnica del partido y pretenden hacer énfasis en programas de vivienda para jóvenes, educación y rehabilitación para adictos y presos. “Queremos que se cree un Ministerio de Deportes, sin generar incremento de presupuesto”, comentó.