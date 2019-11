“Lacalle no deja hablar a nadie, ni a su familia”, dice Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quedan menos de dos semanas para el balotaje del domingo 24 de noviembre y la campaña ingresa en su etapa decisiva. Esta semana será clave y el miércoles se realiza el debate entre los dos candidatos.

El frenteamplista Daniel Martínez recorrió ayer varias localidades de Colonia y San José, donde habló mano a mano con los vecinos. Y endureció su discurso respecto a su adversario, el nacionalista Luis Lacalle Pou.

En una ronda de prensa en Nueva helvecia, Martínez volvió a apelar al miedo sobre lo que puede ocurrir si triunfa la coalición opositora. Afirmó que “el neoliberalismo y esa visión tan dogmática que se demostró en gobiernos anteriores al Frente Amplio, y que hoy sin duda se mantiene en la propuesta de Lacalle Pou” le genera “miedo” a que se pierdan “oportunidades, calidad de vida”.

Martínez dijo que el país ha mejorado, pero admitió que sigue habiendo problemas. “Hay temas pendientes y nos comprometemos a dar los pasos necesarios para empezar a solucionar el problema de la seguridad”, indicó.

Y siguió: “Tampoco se puede decir, como se ha pintado, que está todo horrible. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde estamos? No hay ni un personaje del exterior, de esos que no tienen preopinión, que no mire los números de Uruguay y quede maravillado y nos digan cómo hicimos. Y acá resulta que hay unos genios, dueños de la verdad, que lo único que quieren es volver al poder y dicen que está todo mal”. El candidato frenteamplista aseguró que le da miedo que la oposición “destruya lo que el pueblo uruguayo ha construido”. Dijo que no se conoce el contenido de la ley de urgencia que Lacalle presentaría el 1° de marzo, “que es una especie de cheque en blanco”. Y después aseguró que el candidato blanco “le prohíbe hablar a su gente y a su familia”. Sin mencionarlos, se refería a los padres de Lacalle, Luis Alberto Lacalle y Julia Pou, que han mantenido un perfil muy bajo en esta campaña electoral. Entonces le preguntaron si en el Frente Amplio están dispuestos a participar en debates entre asesores, a lo que respondió con el mismo argumento: “Debatimos vicepresidentas, asesores. Pero eso implica que él los deje hablar, los tiene debajo de la cama. No deja hablar a nadie, ni a la familia”.

Debate abierto

¿Cómo será el debate con Lacalle del próximo miércoles? “Será abierto. La vez pasada los dos nos sentimos muy libretados. Le pasó a Lacalle Pou y a mí, muy estipulados los tiempos. Es mejor un debate más libre”, indicó.



Hasta ayer continuaban las negociaciones para definir quiénes serán los periodistas que moderarán el debate presidencial. En el debate de la primera vuelta participaron seis periodistas y “todos los canales querían estar presentes”, dijeron a El País fuentes de la producción de esa transmisión televisiva. Esta vez los periodistas serán dos, por lo cual la definición es más complicada.



Las fuentes agregaron que es de esperar que al menos uno de los dos comunicadores pertenezca a los medios públicos que están detrás de la transmisión.



Los comandos de los candidatos siguen muy de cerca estas negociaciones. Y será en definitiva la Corte Electoral la que termine de dar el visto bueno a los conductores seleccionados.