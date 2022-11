Lacalle definió polémica sobre su tratamiento capilar como un "programa de farándula argentino"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En rueda de prensa, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzó a ser consultado respecto al médico argentino Bruno Szyferman y su tratamiento capilar. El mandatario interrumpió la pregunta y cuestionó: “¿Estamos hablando en serio? Esto parece un programa de farándula argentino”.

Semanas atrás, se generó una polémica a raíz de que el medio digital Sudestada publicara que el gobierno aprobó un decreto en junio del 2021, en plena pandemia, que habilitaba el ingreso del médico argentino para que le pudiera realizar el tratamiento al presidente. Sin embargo, el propio Szyferman negó haber ingresado al país con ese propósito; en cambio, dijo que es director internacional de la empresa y estaba visitando una franquicia.



También señaló que fue la médica de Capilea Uruguay, Gabriela Novello, la que realizó el procedimiento. La misma Novello confirmó esto y, poco antes, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, ya había salido a negar lo publicado.



En la rueda de prensa, un periodista dijo que la Junta y Transparencia de Ética Pública (Jutep) investigaría el tema, y le consultó su mirada sobre el asunto a Lacalle Pou. "Que es mentira, ¿qué mirada? Es mentira. Pero tiene que preguntarle a los que mienten, yo no puedo salir a desmentir las mentiras todo el tiempo. ¿Qué es lo que estás preguntando? ¿Cuál es la pregunta, cuál es la duda?", expresó el mandatario.



El periodista le preguntó si correspondía la excepción de ingreso de Szyferman. "Correspondía porque estaba en un tema de franquicia, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. La verdad, en una re buena, ustedes saben que contesto todo, atajo todos los penales. Esto me parece una payasada, me parece ridículo”, aseguró el presidente.



“Pero bueno, como tienen que pegar por deporte ¿no? Ta, capaz también que sirva esto”, concluyó.