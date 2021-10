Lacalle defendió nueva forma de fijación del precio de los combustibles: "Hoy es clara"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que "hoy la fijación de los combustibles es una fijación clara", en referencia a los cambios en el criterio que se realizaron para fijar los costos y que fueron fuertemente criticados por la oposición.

"Acá no viene un ministro de Economía y llama al presidente de Ancap para decirle 'mandame plata que estoy gastando de más y necesito tapar el agujero'", dijo el presidente durante un discurso realizado ayer domingo donde participó del cierre de la exposición rural en San José.



Lacalle Pou aseguró que ahora las personas pueden saber de ese precio cuánto corresponde al costo del petróleo, cuánto a impuestos, cuánto al subsidio del ente y cuánto a las ganancias de la empresa.



"Hay un fuerte compromiso del Gobierno, del Ministerio de Industria y de Ancap, para ir bajando ese sobrecosto que lo paga cualquier uruguayo de cualquier rincón del país. Por eso, vamos a tomar decisiones que seguramente no a todos conformen, pero son las que dijimos que íbamos a tomar", expresó.



La primera de esas definiciones, indicó, implica "asociar los establecimientos de pórtland de Ancap, que dan pérdidas todos los años, para hacerlo rentable, para que no se pierda trabajo y para que puedan competir con los privados", dijo.

En setiembre, el Directorio de Ancap decidió por cuatro votos contra uno (solo se opuso el representante del Frente Amplio, Vicente Iglesias) la propuesta de avanzar en un plan para la incorporación de un socio privado.



Tras la reunión, la empresa estatal concluyó a través de un comunicado que "no se puede asegurar la sustentabilidad del negocio sin tomar decisiones importantes" y afirmó que "la línea de acción más conveniente"es "la llegada de un socio que permita defender la participación de mercado en Uruguay y disponer de condiciones competitivas para la exportación a escala económicamente atractiva".