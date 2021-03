Lacalle sobre cruce con Alberto Fernández: "Es imposible que me reconcilie con el que nunca me peleé"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou fue entrevistado anoche por el canal argentino Todo Noticias (TN). Fue la primera entrevista que brindó a un medio de la vecina orilla luego de el cruce que se generó la semana pasada con el mandatario Alberto Fernández en la Cumbre por los 30 años del Mercosur.

"Yo nunca me peleé con nadie, es imposible que me reconcilie con el que nunca me peleé", dijo el jefe de Estado Uruguayo al ser consultado sobre si la relación con su par argentino se podía recomponer.

"Tengo una excelente relación personal. Los chisporroteos no deben de ser obstáculo (...) Cada vez que escuchen opinión mía será para construir", añadió.



El pasado viernes Lacalle Pou dijo que el Mercosur no puede ser "un lastre" y Fernández contestó que "lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho".



Lacalle Pou explicó anoche que la posición de Uruguay en el Mercosur fue "simplemente" para "plantear algo en lo que hace mucho que se insiste, viendo al Mercosur desde este mundo tan dinámico y no viendo a un Mercosur cerrado, que se protege".



"El gran desafío de este mundo moderno es abrirse al mundo, salir a venderle al mundo nuestros productos. Por eso fue lo que hicimos y obviamente vamos a insistir formalmente", agregó en referencia al planteo de flexibilizar el bloque realizado en la Cumbre.



De continuar "diez años más así, el mundo nos pasa por arriba", indicó el presidente. Por eso, "más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta que hay que abrirse".



En ese sentido, Lacalle Pou afirmó: "Se nos achicó el Mercosur como mercado". "Se empieza a solucionar el tema si flexibilizamos que cada país pueda construir su camino bilateralmente sin perjudicar al bloque. Uruguay quiere un acuerdo con el mundo", enfatizó.