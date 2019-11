Lacalle criticó a Astori por decir que se puede bajar las tarifas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou participó ayer de los festejos de los 100 años de Sociedad Rural de Río Negro y en una rueda de prensa criticó los dichos del ministro de Economía, Danilo Astori, sobre la posibilidad de bajar precios de tarifas y combustibles si se mejora la calidad de la gestión del Estado, catalogando esa afirmación de “propuesta electoral”.

Consultado por los periodistas acerca de cuál es su mensaje para el campo, Lacalle comenzó hablando de “terminar con la infundada división entre el campo y la ciudad”, porque cuando “cierra un establecimiento rural al otro día se pierde un trabajo en la ciudad; cierra un tambo y de alguna manera la industria láctea sufre. Lo mismo con los arroceros, lo mismo con la industria cárnica, etc., etc. Ese es el primer mensaje, la integralidad nacional”, dijo.

De inmediato recordó algo que ya ha venido diciendo a lo largo de toda la campaña electoral: “Vamos rumbo a una cruz de caminos que llega a su punto culminante el 24 de noviembre. O seguimos esta estrategia del gobierno de más impuestos, más aumento de tarifas y más aumento de los combustibles, que va a generar más cierres de empresas y más desempleo; o tenemos un Estado que ahorre y un Estado más eficiente y así poder bajar la tarifa eléctrica, los combustibles y poder aflojarle el cinturón a las pequeñas y medianas empresas que están con el agua, ya ni al cuello, pasados”.



Tras ello aprovechó unos comentarios vertidos por Astori en su pasaje por Fray Bentos. “Hoy me entero que el ministro de Economía dice que se pueden bajar las tarifas públicas y que se puede bajar el combustible. Una lástima que lo dice a 16 días de la elección. Parece mucho más una propuesta electoral que la propia acción de estos años”.



Acerca de la posibilidad de reducir precios de tarifas públicas y combustibles, Astori había dicho unas horas antes: “Todo es posible, sobre todo si se mejora la calidad de la gestión y no solo en Ancap o los combustibles, sino en toda el área del sector público”.

Por otro lado, el ministro señaló que bajar el gasto público es un proceso “lento” porque el 80% tiene que ver con “costos sociales”. “Yo creo que Uruguay ya llegó a una frontera fiscal que no debería trascender, sería una gran contradicción pedirles a los empresarios que inviertan y ponerles al mismo tiempo más impuestos. Al contrario, yo creo que Uruguay tiene que estimular la inversión”, informó Telemundo.



En ese sentido, Lacalle Pou recordó que “a pesar de la bonanza económica se han encarecido estos insumos tan importantes para la producción, para la industria y para el comercio. Pero ese es el camino, un Estado más eficiente, más plata en el bolsillo de los uruguayos. Eso genera más dinamismo económico en las zonas rurales y en los barrios de cualquier pueblo o cualquier ciudad del país”.

Impuestos ciegos.

El candidato sostuvo que “cuando uno habla de los combustibles, allí está el gran peso para las actividades agropecuarias, junto a los impuestos ciegos que pasaron de un 34% a un 63% en estos años. De inmediato Lacalle Pou explicó que los impuestos ciegos son aquellos “que no importa si se gana o se pierde. Son impuestos fijos. Por ejemplo un impuesto sobre la tierra. Entonces el Estado tiene que ser el mejor socio del productor que es (cobrar impuestos) sobre la renta, sobre la ganancia, porque si el productor no gana ¿qué pasa?, cierra. Si cierra un productor queda toda una familia sin trabajo y después todo el efecto dominó que lamentablemente genera en la pérdida de puestos de trabajo en los derivados de esta producción tan importante”.

En torno a las quejas de los productores rurales respecto de que deben pasar más tiempo detrás de los escritorios que en sus establecimientos, Lacalle recordó que en el programa de gobierno nacionalista “hay todo un capítulo de facilitar los trámites, de ventanilla única, de gobierno electrónico. Todo un capítulo referente a la derogación de la obligatoriedad de la inclusión financiera que tanto ha complicado a la ruralidad de nuestro país, simplificar los trámites y prestar realmente los servicios”.



Finalmente se le preguntó si ya definió quién será el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en un eventual gobierno suyo: “Lo tenemos en mente, pero no nos parece lógico difundir nombres de más ministros porque ya lo dije hace varios meses. Yo no cambio la estrategia porque estemos cerca de las urnas. No hay desesperación, no hay nerviosismo. Dijimos: vamos rumbo a un acuerdo multicolor, vamos rumbo a un acuerdo de muchos partidos, no solo para ganar, sino sobre todo para gobernar, y allí van a participar hombres y mujeres de todos los partidos políticos, entonces avanzar en nombres nos parece poco prudente”.