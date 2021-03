Lacalle sobre críticas del FA a sus anuncios: "No me extraña, es una práctica usual"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a las críticas de varios dirigentes del Frente Amplio sobre los anuncios que realizó en la noche del martes para contener la evolución de la pandemia y su impacto.

"No me extraña, es una práctica usual. Están en todo su derecho como oposición de criticar al gobierno. Los políticos, y sobre todo los que somos gobierno, somos esencialmente criticables. Al que no le guste que agarre para otra cosa", expresó el mandatario al ser consultado en rueda de prensa tras participar en el 108 aniversario de la Fuerza Aérea en la base aérea de Santa Bernardina (Durazno).

El senador comunista Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, señaló en Twitter que "hay mucha gente pasándola mal que no esta siendo contemplada" y "parece más un sálvese quien pueda que una salida pensada desde la solidaridad".

En esa línea se manifestó en la misma red social el senador opositor Mario Bergara, quien expresó: "Gran expectativa y anuncios del gobierno insuficientes. Un deja vù. Tal como pasó en diciembre y febrero, el gobierno no atiende las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)".

Daniel Olesker, senador frenteamplista, tuiteó: "Ni una medida. Ni un peso para los que la están pasando mal. Que cada uno se la arregle como pueda. La culpa de la situación la tienen otros. Qué terrible", entre otros altos dirigentes del Frente Amplio que apuntaron a las medidas que informó el presidente ayer de noche.

Reunión el 5 de abril de ministros con legisladores de la coalición



El presidente adelantó este miércoles que el 5 de abril reunirá a la coalición a través de un encuentro con "todos los legisladores y ministros para intercambiar" sobre asuntos del país. Consideró que el gobierno no se trata de "algo abstracto, en el aire, sino puntualmente impactar positivamente en los uruguayos es muy bueno ese ida y vuelta".

Consultado sobre si está bien la salud de la coalición, dijo: "Sí, está perfecto (...) siempre se puede mejorar, pero sí, estoy satisfecho".

"Me tocó con 26 años ser diputado de la coalición del partido que no era del gobierno directamente, no era del Partido Colorado, y obviamente que a veces uno queda ahí a mitad de camino, tiene intenciones de marcar perfiles, de hacer algunas cosas. Entonces, si yo estuve del otro lado, ¿ahora me voy a poner a criticar los que quieren tener perfiles, llevar adelante sus ideas? Es el devenir lógico de una democracia y una coalición. Hay que desdramatizar, por lo menos yo lo hago", agregó el mandatario.