Lacalle y Cosse pidieron a gremial completar integración de UAM para destrabar conflicto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente Luis Lacalle Pou informó esta tarde en rueda de prensa tras recorrer la chacra lindera al penal de Libertad (San José) que firmó un documento con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, solicitando a la Cámara Frutícola Uruguaya (CFU) que designe a dos representantes (un titular y un suplente), para completar la integración del directorio de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) "de acuerdo a como se establece en el Articulo 5 -literales D, E. y F- de la Ley 18 832. y modificativas", de acuerdo al texto al que tuvo acceso El País, y así destrabar el conflicto que se desató en la unidad que suplantó al Mercado Modelo semanas atrás.

Además, Lacalle Pou y Cosse indicaron que buscan que "el nuevo directorio comience a funcionar en el próximo mes de mayo", para lo cual, recordaron, tanto la Intendencia de Montevideo (IMM) como el Poder Ejecutivo nombraron al presidente y la secretaria general, respectivamente.

Bajo esta premisa "aguardamos sus designaciones con la mayor celeridad posible a efectos de comenzar esta nueva etapa", remata el texto firmado por Cosse y Lacalle Pou.

En las últimas horas se generó una polémica luego de que trascendiera que el directorio transitorio de la UAM -nombrado por la intendencia capitalina- no permitió que la actual secretaria general (designada por el Ejecutivo), Adriana Zumarán, asumiera sus funciones.

La jerarca designada le envió una carta a Lacalle Pou, a la que tuvo acceso El País, en la que señala: “No tengo acceso a la información, no formo parte de ningún proceso de decisión ni se me ha incluido desde el punto de vista formal administrativo hasta la fecha”, y subraya: “Voy a volver como secretaria general, no como florero”.