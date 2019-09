Lacalle apoya declarar la emergencia por femicidios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De recorrida por localidades del interior de Cerro Largo, como Fraile Muerto, Aceguá y Río Branco, el candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Luis Lacalle habló sobre seguridad e hizo referencia a los casos vinculados con homicidios que se han registrado en las últimas horas en el país. Dijo estar de acuerdo con los colectivos que piden declarar la emergencia en materia de femicidios.

“No estamos dispuestos a aceptar que la violencia se instaló para siempre en nuestro país”, y recordó que “hay sociedades en el mundo que enfrentaban situaciones de mucha violencia y han cambiado”. Lacalle sostuvo que el cambio se produjo por “una fuerte presión social de resistirse a no poder vivir en paz, esa presión social derivó en cambios de gobierno y esos cambios de gobierno en cambios de estrategias; las elecciones no sirven para cambiar de caras o de nombres, la gente lo que quiere es transformar su vida y por ende tiene que haber un mensaje claro en contra de la impunidad que se está sintiendo en muchos lugares del país con el delito, con el narcotráfico”.



Además agregó que “tenemos otro flagelo que está de la puerta de las casas hacia adentro que es la violencia doméstica, la violencia de género, aquí tiene que haber una revalorización de la relaciones interpersonales, el respeto a los demás, una educación y tolerancia total de saber lidiar con frustraciones sociales para que no lleguen a la violencia”.



El candidato sostuvo que hay que aplicar un cambio estratégico, “nosotros hemos insistido en un cambio estratégico y en un despliegue táctico, nosotros creemos que a pesar de haber tenido estos gobiernos (del Frente Amplio) un presupuesto enorme en materia de seguridad pública no han avanzado, sino que se está en un franco deterioro. Hace falta ejercicio de la autoridad, hace falta hacerse cargo y claramente aquellos que se dedican al delito que sepan que a partir del 1° de marzo de 2020 va a haber un gobierno que está dispuesto a ser justo, porque para ser justo hay que cuidar a quienes se portan bien y castigar y perseguir a los que se portan mal”.



Lacalle admitió que el Uruguay claramente está en una emergencia por los hechos de femicidio. Afirmó que les asiste razón a los colectivos feministas que le reclaman al Poder Ejecutivo que declare la emergencia en materia de violencia hacia las mujeres.

“Obviamente que hay una emergencia, pero no hay una emergencia porque estemos en un proceso electoral, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hablan en las elecciones, porque no es de hoy -quizá como el gobierno está en campaña ahora declara una emergencia en este sentido- que está instalada en la sociedad”.



Recordó que cuando se votó la ley de violencia de género “no se suministraron los recursos suficientes para hacer efectiva esa ley y muchas veces pasa, el Parlamento vota letras negras sobre blanco pero en realidad no impacta positivamente, porque para que impacte en forma positiva hay que cambiar el ordenamiento jurídico, hay que modificar las leyes o crear nuevas leyes, pero al mismo tiempo hay que dar presupuesto, porque sin presupuesto terminan careciendo de aplicación efectiva”.

Lacalle manifestó que los policías no tienen el respaldo en la cadena de mando, desde el presidente hasta el ministro e incluso las jefaturas de Policía de todo el país.



El presidenciable también se refirió al fenómeno del abigeato diciendo que “es uno de los delitos menos resueltos en el país y está desmantelando a los pequeños y medianos productores” y opinó que para enfrentarlo “tiene que haber un fortalecimiento de las comisarías, comisarías que este gobierno del Frente Amplio y sus asesores desmantelaron, la regionalización de la acción policial les restó importancia a las comisarías y hay que fortalecerlas”.

En lo que va de este año hubo 240 homicidios En lo que va de 2019 se registraron 240 homicidios criminales y 30 muertes justificadas que pueden ser en legítima defensa o en cumplimiento del deber, según datos preliminares de Fundapro. En cuanto a datos oficiales, durante el año 2018 se registró el récord de homicidios en la historia uruguaya. Se produjeron 414 crímenes y la tasa de homicidios se disparó a 11,8 cada 100.000 habitantes. Esa cifra puso a Uruguay en el cuarto lugar en el continente detrás de Venezuela, Brasil y Colombia.

Ser gobierno.

Subido a un banco de madera frente a una casa en Fraile Muerto, el candidato habló sobre la responsabilidad de ser gobierno.



En ese sentido hizo referencia a una reunión que mantuvo con los nueve alcaldes de los municipios de Cerro Largo previo a ese acto y remarcó que allí quedó claro que su gestión “va a estar dedicada a la persona, va a tener cara, tristeza, alegría y esperanza, y para eso la capacidad que tiene un gobierno es aterrizar en cada zona y de eso depende el éxito que pueda obtener”.



“El gobierno tiene que estar presente en la vida diaria de los uruguayos, no me vengan con números, estadísticas y gráficas, no me vengan con propaganda del gobierno en que gastan la plata de la gente; si el gobierno está bien no hay que salir a explicar, la gente se da cuenta”.

Explicó que el gobierno que viene debería tener dos elementos nítidos: “sentido común y coraje”, sostuvo además que “el gobierno que viene no va a ser changa (...) pero no será un 5 de oro, acá hay esfuerzo, hay trabajo, acá habrá que ser firme y ejercer la autoridad y habrá que tener dedicación”.



Al final de su discurso Lacalle sostuvo que tiene un enorme peso sobre sus hombros. “Todos los días que me levanto me despierto con 200 kilos encima de cada hombro, pero me quedo tranquilo que puedo con el peso. y no es por mí, sino por el partido y por el equipo que tengo. Ese es el desafío que el partido nacional asumió con madurez en esta campaña: estamos todos juntos. Había apuestas sobre la forma de relacionamiento de los blancos, había apuestas que nos íbamos a llevar de mala manera, pero no da para andar a los codazos. Ganas capaz que sobran y motivos capaz que algunos tienen, pero no señor, no podemos perder tiempo en pasar cuentas chicas, nos dedicamos a los temas del país, a los temas grandes”.

Prefiere no debatir con los eventuales socios futuros.

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou fue consultado sobre el reclamo de su contendor colorado, Ernesto Talvi, respecto a que él y el presidenciable oficialista Daniel Martínez le niegan la posibilidad de debatir y respondió que “es muy importante contraponer, no contra los que van a ser socios de un futuro gobierno multicolor”, pero aclaró que él “no tiene problema en hacerlo”.



“Nuestro interés es contraponer con aquellos que insisten con el continuismo. Nosotros somos el cambio y yo quiero debatir con el continuismo, que desde mi punto de vista ha fracasado”, agregó en declaraciones divulgadas por radio Uruguay.