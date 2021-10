Lacalle dijo que quedan 1.236 días de gobierno e instó a pensar en "la patria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son 1.236 los días que quedan del gobierno liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, según señaló el propio mandatario durante un discurso realizado este martes en el marco del 200° aniversario de la instauración de la ciudad de Durazno. "Casi que uno, a esta altura, lo mide en horas", aseguró.

"Está comprobado científicamente, pero también anímicamente, la relatividad del tiempo. No es lo mismo el pasaje del tiempo para el que tiene trabajo, tiene salud y está feliz que para el que está desempleado y no está feliz", indicó el jefe de Estado.



Durante su discurso, Lacalle Pou indicó que "el amor" es "motor de toda buena tarea". "Cada día, cada uno de estos 1.236, pensemos en la patria, que la patria es cada uno de los orientales y aquellos que optaron por vivir aquí. La patria es cada uno de nosotros", aseguró.



"Nuestro desvelo permanente no es qué huella vamos a dejar, es en el camino que tenemos que construir. Por eso no sé quién estará acá dentro de 50, 100 o 200 años. Lo único que quiero, lo único que deseo con estos 1.236 días -y otros gobernantes mejores que uno, ojalá, vendrán para el país- es que dentro de 50 años Durazno y Uruguay puedan decir estamos mucho mejor que en el 2021", finalizó.

En la celebración del Bicentenario de la ciudad de Durazno #Durazno200años pic.twitter.com/6sQ6F4p7YC — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 12, 2021

Por su parte, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, expresó: "Tratemos de ser entusiastas, de cultivar una convivencia pacífica, ser bondadosos. Por las dudas aclaro, somos humanos, es imposible ser buenos y bondadosos, tenemos que ser capaces de pedir perdón, superar contratiempos y ser vastos en nuestra libertad responsable", indicó refiriéndose a las palabras del presidente.



"Esto no es un ideal, esto es una realidad posible que debe ser compartida entre todos", agregó. "Estamos celebrando 200 años de la vida de una ciudad, con nuevas ideas de cambio, con una visión optimista, con una actitud generosa donde los que nacimos y aquellos que la han elegido para vivir gocemos de la fortuna de estar en una ciudad día a día llena de oportunidades y en la que hay aún mucho por hacer", agregó..

El presidente viajó este martes a Durazno para participar del aniversario de la instauración de la ciudad junto con autoridades locales. El acto se realizó en la Plaza Independencia local.



Está previsto que a las 14:00 el presidente lidere la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Sarandí, que se desarrollará en la plaza central de la localidad de Sarandí Grande, en Florida.