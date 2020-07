Lacalle advierte que no permitirá bloqueos en los puentes por demoras por hisopados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Transportistas de carga se manifestaron en el puente San Martín, rechazando las prolongadas esperas para la realización de hisopados que comenzaron a ser obligatorios desde el pasado lunes. En la frontera con Brasil, el sector se ha quejado del costo del análisis para determinar la presencia de COVID-19. Ayer en Paysandú, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que se está analizando una salida y rechazó de plano cualquier movilización que obstaculice el tránsito vehicular.

“Bloqueo del lado uruguayo no habrá. Ya hemos dicho más de una vez que manifestar y huelgas, todo el mundo, pero bloquearle el traspaso a la gente, no” afirmó Lacalle Pou, que reflexionó acerca de la medida sanitaria impuesta: ¿A quiénes estamos cuidando? Se preguntó.



“Estamos cuidando a todos los uruguayos, nos pasa que no hacemos los hisopados y hay una persona del transporte que contagia a 15 o 20 personas ¿Quién da la cara?” Volvió a preguntarse. “No puede ser vía libre cuando tenemos dos países en los cuales hay mucho contagio, nos regalamos y ustedes con razón van a salir a criticarnos si hacemos eso” indicó.

Sobre el costo de los hisopados, adelantó que entiende el tenor del reclamo y en esa dirección adelantó que se está “tratando de generar un camino del medio sin afectar la salud que hoy es lo más importante (...) Desde el principio le pedimos a Brasil, y hablamos con Argentina para que el tránsito de mercadería no se corte. Hicimos gestiones hace cuatro meses y estamos tratando de proteger eso, pero cuidando la salud. Hay un camino intermedio y vamos a ver cómo se hace” señaló Lacalle Pou que estuvo haciendo gestiones junto al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Ambulancia para policlínica de ASSE.

En Porvenir, una localidad cercana a la capital de Paysandú, el presidente cerró su gira con un acto de entrega por parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de una ambulancia para la policlínica de ASSE. La unidad atenderá a la población local de mil habitantes y toda la zona rural de influencia estimada en 4.000 personas.



“El compromiso nuestro, es en lo grande, en lo mediano y en lo chico. Para eso hay que escuchar, sentir y querer” expresó el mandatario.