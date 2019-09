Lacalle advierte que el Frente Amplio “miente” sobre su programa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón tuvo que interrumpir por unos segundos su discurso de ayer en el acto de los jóvenes blancos en la Aduana de Oribe al referirse a la cantidad de uruguayos que deben emigrar para buscar un “proyecto” diferente de vida. “Queremos poner negocios acá en Uruguay sin que nos maten con los impuestos”, le gritó una mujer.

La candidata le contestó desde el estrado ubicado frente a la Rambla Armenia que, justamente, ese es uno de los reclamos más escuchados al recorrer el país: “Si hay algo que nos pide la gente es la posibilidad de trabajar”, sin embargo, apuntó que, “mientras tanto, hay ministros en campaña”.



Jóvenes de todos los sectores del Partido Nacional adornaron con remeras y banderas de colores blancos, celestes y amarillos el parque junto a la Aduana de Oribe en el que la fórmula blanca llamó a la unidad, ya no solo de su partido, sino también de las otras tiendas políticas de la oposición.



Allí, el candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou señaló que el oficialismo “miente cuando dice que nuestro programa es un recorte atroz, cuando dice que vamos a sacar determinados planes sociales o que somos un partido conservador”.



Durante el acto, el presidenciable señaló que “hay algunos que están medio nerviosos, hay algunos que se han apoltronado en los sillones y que están más enamorados del poder que del prójimo, y resulta que el poder es un fin en sí mismo y no un medio para ser justo”. Ante las críticas, el candidato respondió que su única respuesta será hacer “silencio” porque “en vez de hacer el trabajo por el cual se les paga, han salido con su arsenal de mediocridad, de insulto y de agravio”.



Paralelamente, el candidato blanco consideró que “Uruguay tiene una crisis de confianza y la confianza no se construye con inventos, ni mintiendo, pero tampoco se construye agrediendo”. En las últimas semanas varios ministros cuestionaron algunas de las propuestas de la oposición, incluso esta semana la ministra de Educación María Julia Muñoz descalificó a Lacalle al señalar en emisora DelSol que él “no tiene experiencia de trabajo ni de estudio más que en la Universidad Católica, o sea en un grupo selecto donde se paga. No tiene capacidad para ser presidente, a mi modesto entender”. Luego, la secretaria de Estado se corrigió y señaló que tiene una “excelente opinión” de esa casa de estudios.



“Hablan de la alegría y de la unión y se dedican a generar malhumor y división, eso no somos nosotros, El Partido Nacional no demuestra el coraje a los gritos”, apuntó Lacalle durante su discurso.



Sobre las recientes críticas del expresidente José Mujica quien sin nombrarlo se refirió a él con sarcasmo por sus propuestas de enviar leyes de urgente consideración al Parlamento, el líder blanco no dudó en contestar. “Las leyes de urgencia son un recurso que tiene el Ejecutivo, por más parlamentario que seas, no podés mandar una ley de urgencia. Ubicate, no digas pavadas, ¿O pensás salir presidente”, planteó en tono burlón. Lacalle le contestó que “es un expresidente del país que fracasó con total éxito, seguramente está en todo su derecho en decir todo lo que quiera, salió a tratar de sostener una campaña con argumentos que no son ciertos”, aseguró. “El tema es que uno tiene que ver desde dónde se dicen las cosas, y quizás sea el menos indicado para hablar de gestión”.

Coalición

Lacalle Pou y Argimón mostraron ayer a los jóvenes blancos no solo su programa de gobierno, también el de los partidos de la oposición. Justamente, Lacalle Pou señaló que su objetivo es “gobernar para el más fanático y para el que está pensando y pensó que no nos va a votar nunca (...) que nadie se crea que yo puedo unir y destruir y luego gobernar para todos”.



En este sentido dijo que busca coincidencias con otros partidos y que cuida mucho las relaciones interpersonales porque “si ese gobierno no tiene cohesión, si no hay confianza, y no hay buena relación personal es muy difícil”.