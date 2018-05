Lacalle acusa a Vázquez de no estar en las difíciles

Su ansiedad lo desborda por momentos. Sigue tachando en el almanaque los días que faltan para el 1° de marzo cuando se haga el cambio de gobierno. El precandidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, espera poder llegar al poder y que ese día el presidente Tabaré Vázquez termine formalmente su mandato y le traspase la banda.

Pero para el senador blanco el tiempo de Vázquez en el gobierno ya se terminó, y según él, el gobierno frenteamplista "se entregó" porque sigue sin encontrar soluciones a los problemas que le demanda la ciudadanía.

Ayer Lacalle Pou fue enfático en afirmar que el presidente de la República está siendo omiso en su tarea y se alejó de la gente. "El presidente Vázquez no está. No da la cara", dijo en un acto del Espacio 40 que lidera Javier García.

"Genera indignación cuando vemos la ausencia de autoridad. La ausencia de ganas. En uno que está tan ansioso porque algunas cosas pasen y que quiere hacerse cargo, genera indignación que quienes tuvieron que hacerse cargo y tuvieron los instrumentos no lo hagan", opinó el líder de la oposición.

Lacalle Pou —o "el Manga" como lo apodaban sus amigos en la juventud cuando jugaba de golero— dice que la tarea de gobernar se asemeja mucho a lo que ocurre en las familias o en los cuadros de fútbol.

Cuando la cosa no marcha bien los jugadores miran al capitán del cuadro para que les diga por dónde encarar o escuchar una señal de aliento. "En los momentos duros uno mira y tiene que ver al capitán que le diga: Yo estoy. Y hoy uno mira y el capitán no está. Y si está, es porque está en otra cosa. Y eso es de las cosas más dramáticas que se están viviendo. El presidente de la Republica tiene que estar y no está", enfatizó el senador blanco.

El senador García también fue muy crítico con la política de seguridad del gobierno. Dijo que muchas madres hoy en lugar de festejar su día con los hijos "los van a tener que ir a visitar al cementerio. Es tiempo de pedir que se termine el recreo", dijo.

García también fue crítico con la gestión de la Intendencia de Montevideo. Opinó que la ciudad está más sucia y desintegrada que hace 28 años cuando ganó por primera vez el Frente Amplio.

"Yo me crié en un país que era la Suiza de América y hoy el gobierno me promete ser la Guatemala de América del Sur. Yo no quiero eso", remarcó García.

El grupo pretende empezar a discutir las candidaturas para Montevideo y lanzar a la figura en la primavera de este año.