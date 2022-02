Laboralistas desmienten campaña por el "SI" que dice que no se puede "protestar" ante despido injusto o baja de sueldo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios abogados y políticos desmintieron en las últimas horas una publicación de la cuenta oficial de la campaña por el Sí que indica: "¿Sabías que con la LUC no puedes protestar si te despiden injustamente, o si te bajan el sueldo?".

"Como laboralista no puedo dejar de decir que esto no es cierto", expresó el abogado Matías Pérez del Castillo, socio de Pérez del Castillo & Asociados.

Como laboralista no puedo dejar de decir que esto no es cierto. https://t.co/r3gWPT5cVA — Matías Pérez del Castillo (@Mpdelcastillo) February 13, 2022

En esa línea, se expresó también el doctor en Derecho Federico Rosenbaum, abogado del estudio Rosenbaum, Castello y Jiménez de Aréchaga, en sus redes sociales. "No me corresponde analizar intencionalidades ni objetivos político-electorales. Pero como laboralista, sí corresponde señalar que esta afirmación es absolutamente falsa".

No me corresponde analizar intencionalidades ni objetivos político-electorales. Pero como laboralista, sí corresponde señalar que esta afirmación es absolutamente falsa https://t.co/mMiCf7aV1F — Federico Rosenbaum (@FRosenbaumCarli) February 13, 2022

A los expertos laboralistas se sumaron políticos del oficialismo.

"Absolutamente FALSO. Engaños y más engaños, nada nuevo. Votá NO derogar Con la celeste ganamos todos", expresó a su turno la alcaldesa del Municipio CH de Montevideo, la nacionalista Matilde Antía.

El tambien dirigente blanco, el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez tuiteó: "Si Vota Si no es una cuenta parodia se le exhorta a dejar de MENTIR. Son tan pobres los argumentos qué hay que recurrir a la mentira lisa y llana? El derecho de huelga y protesta no es tocado por la LUC. Tiene además rango constitucional. BASTA!".

Si @VotaSiUy no es una cuenta parodia se le exhorta a dejar de MENTIR. Son tan pobres los argumentos qué hay que recurrir a la mentira lisa y llana? El derecho de huelga y protesta no es tocado por la LUC. Tiene además rango constitucional. BASTA! https://t.co/fprRr2L3re — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) February 13, 2022

El diputado colorado Conrado Rodríguez expresó en la misma red social: "Este tipo de mentiras son tan burdas que no solo no convencen a nadie, sino que también provocarán que muchos frenteamplistas independientes terminen votando por el NO! Mientras unos falsean el contenido de la ley, otros seguiremos hablando de los cambios positivos para Uruguay!