La Facultad de Psicología exhibirá la película "La Gran Palestina", cuestionada por blancos y colorados

La película “La Gran Palestina”, del director mexicano Rafael Rangel, cuya exhibición estaba prevista en agosto pasado en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, pero esta luego fue cancelada tras suscitar una gran polémica, será exhibida este lunes 19 a las 20 en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología.

En agosto la exhibición fue cancelada luego de que representantes de los partidos Nacional y Colorado hicieran saber su disconformidad por entender que la película da una versión sesgada y anti-israelí de la situación en Israel y Palestina. Antes —luego de la polémica por la que no se exhibió en la Facultad de Comunicación—, sí fue proyectada en la regional Norte de la universidad estatal, en Salto.

Habrá un foro de discusión en el que participarán Ahmad Salem Ahmad Al-Sweis, embajador de la Autoridad Nacional Palestina en Uruguay; Enrico Irrazábal, decano de la Facultad de Psicología; Agustín Cano, secretario técnico del Rectorado de la Udelar; Ana María Araújo, profesora de las facultades de Psicología y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, y vocera de la Coordinación por Palestina; y Gabriel Eira, profesor del Instituto de Psicología Social.

En la web de la facultad se lee que la película es “un documental-ensayo, un testimonio colectivo que busca contrarrestar el silencio mediático y mantener viva la memoria de quienes sufren directamente el conflicto”.

Y se agrega: “El rodaje se realizó a distancia, con la colaboración de fotógrafos palestinos que permanecieron en Gaza, lo que confiere al proyecto un carácter de resistencia cultural. Estrenada en la Cineteca Nacional de México en 2026, la película se inscribe en la tradición del cine político latinoamericano, con un fuerte compromiso ético y testimonial” con “los testimonios directos de personas comunes que enfrentan bombardeos, bloqueos y desplazamientos”.