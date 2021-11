Kicillof respaldó a Civila para presidir el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De pie esperó Gonzalo Civila, el candidato a presidente del Frente Amplio, al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, anoche en un acto de campaña en Lanús. Ambos se abrazaron como viejos amigos y posaron para las fotos.

“Es una enorme emoción estar acá hoy y le quiero agradecer a mi amigo Axel, lo quiero abrazar a él también: hacía un tiempito que no nos veíamos. ¡Gracias por acompañarnos!”, señaló Civila, que fue aplaudido por el gobernador.



En su discurso, Civila lamentó que “la derecha también les negó el derecho del voto en el exterior” a los uruguayos que viven en Buenos Aires. Además, indicó que “vivimos en sociedades injustas donde unos pocos privilegiados quieren seguir con sus privilegios a costa del hambre y la pobreza de mucha gente”.

“Alguien me podría decir: ‘¿Te conviene en medio de una elección interna hacer un acto de estas características en Argentina?’ Y la verdad es que no pensamos en esos términos, porque lo que me parece inaceptable, lo que me parece escandaloso, es que por conveniencia algún actor que se reivindique popular o de izquierda tenga miedo en decir que el proyecto de cambio está de la mano del movimiento popular argentino”, señaló. En tanto cuestionó al “macrismo” por estar del lado de “la desigualdad”. “Queremos un Frente que se juegue a la integración regional y latinoamericana”, afirmó Civila. “La única fuerza capaz de construir una alternativa a este desastre es el Frente”, señaló el candidato a presidir el FA sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou.



“Hoy en Uruguay se está dando una situación escandalosa: se transfieren ingresos de sectores más pobres a los más ricos. Les sacan a los pobres para darles a los ricos y se calcula que son US$ 5.000 millones en cinco años”, afirmó.



El cierre del acto estuvo a cargo de Kicillof, que señaló que hubiera sido “un error garrafal” no hacerse un lugar en la agenda para compartir el acto con Civila.



Luego de definirse como un “admirador” del Frente Amplio, el gobernador señaló que “lo que divide es el neoliberalismo que viene a romper el Mercosur”. “Hay que separar la paja del trigo, no tengo dudas de que hay problemas en el Mercosur, pero se resuelven profundizando la integración; no dividiendo”, concluyó sobre la relación entre argentinos y uruguayos. En tanto, afirmó que trabajará “para que no se disuelva” el bloque.