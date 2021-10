Kechichian explicará en el Parlamento alquiler de club armenio por US$ 1 millón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exministra de Turismo, Liliam Kechichian (Frente Amplio), afirmó que el 1° de noviembre explicará en el Parlamento los detalles del acuerdo que la cartera, en representación de la Secretaria Nacional de Deportes, firmó con una entidad benéfica armenia para alquilar una infraestructura deportiva por cinco años.

En 2015, el gobierno del Frente Amplio firmó un compromiso con la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB) para la compra de un edificio ubicado en la Ciudad Vieja. Este iba a ser utilizado como sede de la Secretaría de Deportes que dependía, en aquel momento, del Ministerio de Turismo, cuya titular era Kechichian. Hoy la exjerarca ocupa una banca en el Senado por el Frente Amplio.



La concreción de la compra del edificio se fue dilatando, porque la Secretaría de Deportes había conseguido otra propiedad en mejores condiciones.



En forma paralela a esa negociación, la Secretaría de Deportes buscaba un club con gran infraestructura para crear un centro deportivo con el propósito de desarrollar varias disciplinas, sobre todo vóleibol y básquetbol.



Al constatar que la venta del edificio no prosperaba, la Unión Armenia de Beneficencia propuso a jerarcas de la Secretaría de Deportes la rescisión de la compra. La UGAB no cobraría una multa por dicha rescisión. Luego ambas partes comenzaron a negociar el alquiler del club armenio, ubicado en el barrio Arroyo Seco, por un plazo de cinco años.

La UGAB se dedica a la filantropía en varios países del mundo. Tiene su sede central en Estados Unidos. Además del club, tiene a un colegio con más de 200 alumnos.



Según fuentes de la institución benéfica, en ningún momento la exministra Kechichian participó en las negociaciones por el arrendamiento del club. Y agregaron que las tratativas fueron llevadas adelante por el entonces secretario Nacional del Deporte, Fernando Cáceres, el gerente de ese organismo, Daniel Daners, y el asesor jurídico, Alejandro Perroni. Y por la UGAB participaron sus entonces presidente y secretario, Benjamín Kamanian y Alejandro Danielian.



Consultada por El País acerca del alquiler del club armenio, Kechichian dijo que nunca participó de una reunión con la UGAB. “Todos los otros datos los voy a dar en la Comisión Investigadora”, dijo la legisladora frenteamplista. Y agregó: “Si hubiera habido un interés deliberado de favorecer a la UGAB, se hubiera comprado el edificio (de la Ciudad Vieja) y eso no se hizo”. Después reiteró que el acuerdo fue negociado por la Secretaría de Deportes que dependía administrativamente del Ministerio de Turismo, pero “adoptaba sus propias decisiones políticas”.



Kechichian dijo que el Ministerio de Turismo, en la administración anterior, también realizó acuerdos con otras instituciones deportivas.

Preguntada sobre el motivo por el que no se llamó a licitación para el arrendamiento de un club deportivo, Kechichian dijo: “No tomé yo la decisión. Sí tengo claro que el acuerdo está enmarcado en un programa de creación de centros de alto rendimiento de todas las disciplinas, entre ellas estaba el básquetbol. Por eso se acordó con la UGAB”, afirmó Kechichian.

El 21 de septiembre de este año, el diputado Cardoso compareció ante la Comisión Investigadora que indaga la compra de publicidad durante su gestión en el Ministerio de Turismo y del Frente Amplio desde 2010. El legislador pidió investigar “el convenio suscrito por el Ministerio de Turismo a favor de la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay por un monto de US$ 1,1 millones habiendo sido observado por el Tribunal de Cuentas en dos oportunidades”. Las afirmaciones de Cardoso generaron sorpresa en UGAB. “Este es un tema político. Quedamos en el medio de un enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición”, dijo a El País una fuente cercana a la entidad.

Germán Cardoso, ex Ministro de Turismo, en el Anexo del Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal

Un mal negocio.

El 23 de octubre de 2015, el Ministerio de Turismo, a través de la Dirección Nacional de Deporte (Denade) y la UGAB firmaron un convenio por cinco años por el arrendamiento de las instalaciones del complejo deportivo ubicado en Salvador García Pintos 1127 y General Palleja (barrio Arroyo Seco).



Como contraprestación a la cesión del uso de las instalaciones del club armenio, la Dirección Nacional de Deporte se comprometió a pagar US$ 1.100.000 a la UGAB. La primera cuota del convenio, de US$ 350.000, vencía a los 45 días de rubricado el acuerdo. A partir de 2018 se pagarían anualidades hasta completar la totalidad.



El 16 de diciembre de 2015, el Tribunal de Cuentas observó el convenio celebrado entre el Ministerio de Turismo y la UGAB, porque dicha Secretaría de Estado no había realizado un llamado a licitación.

Poco después, el entonces presidente Tabaré Vázquez autorizó el gasto de US$ 1.100.000 a favor de la UGAB, en el marco del convenio celebrado con el Ministerio de Turismo, señala una resolución a la que accedió El País. Luego Vázquez insistió en el gasto observado por el Tribunal de Cuentas.



El acuerdo no fue un gran negocio para la entidad de beneficencia armenia por los destrozos causados a las instalaciones del club por el uso durante cinco años, dijo una fuente cercana a la institución.



“La UGAB cumplió con el convenio a rajatabla. La directiva analizó la posibilidad de iniciar un juicio al Estado por los daños. Luego desistió al ver que los costos de la demanda superaban el monto de los perjuicios”, explicó la fuente.

Y agregó que la Secretaría de Deportes usaba el club el 90% del tiempo y solo unas horas por las mañanas eran usadas por los alumnos del Colegio Armenio.

Al finalizar el acuerdo, el club quedó en malas condiciones Las áreas cedidas por la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay al Ministerio de Turismo-Secretaría de Deportes fueron dos gimnasios cerrados, una piscina cerrada calefaccionada de 20 metros de largo por 10 de ancho y una piscina para niños. Todo en condiciones adecuadas de mantenimiento, dice el documento. A eso se le sumaron vestuarios y baños.



El convenio establecía un uso intenso de las instalaciones por parte de la Secretaría de Deportes y solo algunas horas por la mañana podían usar el recinto deportivo alumnos del Colegio Armenio, según el documento al que accedió El País.



Mientras duró el convenio no todo fue color de rosas y en varias ocasiones existieron diferencias entre ambas partes que debieron ser limadas en una comisión bipartita.



Cuando finalizó el mandato del Frente Amplio, quedó pendiente un pago de US$ 150.000.



Directivos de la entidad de beneficencia armenia explicaron a las nuevas autoridades de la Secretaría de Deportes los detalles del convenio y estas liberaron los fondos al ver que no había nada oscuro detrás, dijo una fuente de la entidad filantrópica. En esa ocasión, el contador auditor del Tribunal de Cuentas observó el gasto por entender que no era un caso de urgencia e insistió en que se debía llamar a licitación.



La gerencia de la Secretaría Nacional de Deporte compartió el punto de vista del contador del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, aconsejó a la Secretaría de Deportes que reiterara la erogación porque se trataba de “un gasto comprometido” durante la administración anterior y correspondía “honrar” los compromisos asumidos por la Secretaría de Estado. La Secretaría de Deportes, cuyo titular es Sebastián Bauzá, así lo hizo y se efectivizó el pago a la institución benéfica.



Las instalaciones del club armenio tampoco quedaron como lo establecía el acuerdo. Según dijo a El País una fuente de la entidad privada, los gimnasios y las piscinas quedaron en pésimo estado.



Por ejemplo, relató otra fuente de la institución, otra parte del club fue transformado en una cancha de vóleibol playa y quedó todo lleno de arena cuando terminó el contrato.



Según la fuente, los directivos de la UGAB debieron poner dinero para recuperar las instalaciones.