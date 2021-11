Kechichian afirmó que Cardoso "le faltó el respeto" a la comisión investigadora de Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su comparecencia ante la investigadora de Diputados que indaga en la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021, la exministra de Turismo Liliam Kechichian apuntó contra su sucesor en esa cartera, Germán Cardoso, y sostuvo que lo que hizo el exjerarca ante la comisión este lunes fue "una total falta de respeto".

"Ha sido una total falta de respeto lo que el diputado Cardoso hizo aquí hace un rato. Vino con un documento elaborado, es decir, le faltó el respeto a la comisión. Y ninguno de los planteos que hace el diputado Cardoso tiene visos con la realidad", enfatizó en conferencia de prensa la senadora y exsecretaria de Estado.

"Pudimos dar todas y cada una de las respuestas sobre los expedientes que se nos habían hecho llegar. No hay ninguna denuncia concreta", resaltó sobre la comparecencia a la que también acudió el exsubsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff.



Respecto a los cuestionamientos del exministro a las compras directas durante su gestión, Kechichián señaló que "una cosa es la herramienta y otra es cómo se utilizó".



Además, indicó que las compras directas de publicidad que se realizaron en su administración fueron con "asesoramiento técnico, por los montos razonables" y pensando a quién querían llegar, a partir de una "planificación muy profunda de la gestión".



La exjerarca criticó una compra de US$ 800.000 en publicidad en vía pública "en plena pandemia y solo para Uruguay", tras indicar que en su gestión se destinaban US$ 900.000 "para toda la región, y nunca Uruguay superó los US$ 250.000".

"Multiplicamos por cuatro los ingresos de turismo y por dos la presencia de visitantes", destacó entre otros aspectos sobre su gestión, al mismo tiempo que aseguró que "todas" las Rendiciones de Cuentas cuando estuvo al frente de Turismo "fueron aplaudidas por la oposición".



Consultada sobre los cuestionamientos de Cardoso respecto al avance desde su gestión para adquirir un inmueble en Ciudad Vieja como futura sede del Ministerio de Turismo, sostuvo que Cardoso "no tiene idea de lo que es planificar", y que fueron a buscar dicho edificio tras un "pedido" de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para hacer en la actual sede una terminal de cruceros en el puerto de Montevideo. "A nosotros no nos trajo nadie ningún negocio", remarcó.

COMUNICADO DEL FA "Chicana política de baja estofa" "No deja de sorprender a nuestro espíritu democrático, que por una chicana política de baja estofa, se proceda a investigar una gestión ejemplar de Kechichian y Liberoff, por hechos que no se explicitan, denuncias que se desconocen, y permitiendo además que el denunciado -que dio lugar a la formación de esta Comisión Investigadora y sobre el que sí recaen denuncias concretas- participe como miembro denunciante", destaca una declaración de la bancada de senadores del Frente Amplio, en respaldo a los exjerarcas.

"Lo que vimos hoy en la comisión fue una paliza que va a quedar en los anales de la historia parlamentaria", destacó el diputado frenteamplista Gustavo Olmos sobre la participación de la exministra de Turismo en la comisión.



En rueda de prensa, Olmos puntualizó que Kechichian "no tuvo nunca una interpelación, un llamado a sala o comisión general", y eso quedó "claramente expresado en las respuestas absolutamente solventes por parte de la exministra". Como contrapartida, dijo, hubo "manotazos de ahogado" de Cardoso.



"Acá lo que está en discusión es la arbitrariedad en las compras directas, los montos que se hacen y a las empresas que se hace", dijo apuntado a Kirma Services, la empresa estonia que fue contratada de forma directa por el Ministerio de Turismo para realizar publicidad en internet.



Consultado sobre los dichos de Cardoso que apuntan a que la instalación de esta investigadora es una movida política del Frente Amplio, Olmos retrucó que la comisión es "fruto de las desprolijidades en la gestión del entonces ministro".



El jueves declarará Cardoso, y a partir de ello empezarán a sacar "conclusiones", agregó el legislador.