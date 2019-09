La Juventud del Partido Colorado mostró su "rechazo enfático" a "Vivir sin miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un comunicado, la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado hizo manifestó su "rechazo enfático" a "Vivir sin miedo", la propuesta de reforma consitucional impulsada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, que propone propone medidas en materia de seguridad, entre ellas la creación de una Guardia Nacional con 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

En su misiva, para explicar los motivos, la Juventud del Partido Colorado hizo hincapié en los siguientes cinco puntos:

1) Nuestro rechazo enfático a la propuesta de reforma constitucional promovida por el senador Jorge Larrañaga, por considerarla una propuesta motivada por razones electorales y dirigida a explotar los sentimientos de los ciudadanos, cuando se trata de una problemática compleja que debe ser abordada desde una perspectiva integral. Consideramos que promoviendo normas penales en la Constitución se inicia un camino peligroso con implicancias jurídicas y probablemente dificultades a la hora de aplicarse.



2) Nuestra oposición tajante a la cadena perpetua, cualquiera sea la forma en que se presente. Entendemos que la abolición de la pena perpetua forma parte de las conquistas que el país alcanzó a principios de siglo XX, motivadas por una concepción profundamente humanista que es nuestro deber defender y preservar. Consideramos también que existe evidencia empírica suficiente para constatar que el aumento de penas no disuade ni disminuye el delito, y que es irresponsable abordar el problema de la seguridad pública obviando la crisis que atraviesa el sistema penitenciario.



3) El convencimiento de que las Fuerzas Armadas están formadas para la guerra, una función completamente distinta a la que cumple la Policía Nacional. En este sentido coincidimos con las propuestas del Partido Colorado, dirigidas a mejorar la formación de la Policía y a actuar con mayor eficiencia en el combate al delito. Asimismo, compartimos el planteo de Ernesto Talvi, que propone repensar el funcionamiento y los cometidos de las Fuerzas Armadas, adaptándose a las necesidades de esta época.



4) Nuestro desacuerdo, por otro lado, con los discursos que pretenden equiparar la propuesta de reforma constitucional en cuestión, con la plebiscitada en 1980, por equivocado e injusto. Es principalmente por este motivo que no adherimos a la campaña de la articulación nacional “No a la reforma”.



5) Por las razones expuestas, la Coordinadora Nacional de la Juventud Colorada convoca a no votar la reforma constitucional propuesta, y a apoyar el programa del Partido Colorado, que con racionalidad y responsabilidad ofrece soluciones posibles en el corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad ciudadana, en coherencia con las tradiciones humanistas del batllismo.