Jutep quiere limitar denuncias contra candidatos en campaña

"No queremos que nos usen” en un año electoral, aseguró el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública Ricardo Gil Iribarne. El organismo -que ha cobrado relevancia pública a partir del caso de Raúl Sendic- está haciendo consultas jurídicas para establecer un período en el cual no se puedan recibir denuncias o hacer pronunciamientos sobre los candidatos.



En diciembre la Jutep cumplió 20 años, aunque como servicio descentralizado funciona desde el 2015. Pero no hubo festejos y pasó inadvertido en la opinión pública. ¿Por qué? La razón es la falta de fondos, ya que no se otorgó ningún incremento presupuestal de los que habían sido pedidos en la Rendición de Cuentas aprobada el año pasado. “Pasó desapercibida la fecha, lamentablemente”, admitió Gil Iribarne en entrevista con El País.

El organismo que se pronunció en el caso de Sendic, sobre el senador Leonardo De León (Lista 711), el intendente nacionalista Agustín Bascou y el consuegro del presidente Tabaré Vázquez, entre otros, se prepara para enfrentar un año que estará marcado por las elecciones nacionales que se celebrarán el 30 de octubre.



Las primeras señales de la campaña indican que “hay denuncias de políticos contra políticos”, lo que preocupa a la Jutep. “Los mismos que no apoyan con su voto en la Rendición de Cuentas a la Jutep, después vienen y dicen que es importante la Junta y traen denuncias contra otros políticos. Eso lo queremos parar de la mejor manera”, advirtió Gil Iribarne.



A consecuencia de esta situación, el organismo encargado de velar por la ética está revisando la legislación para saber si hay alguna “zona neutra” del año electoral. “Me refiero a que haya un período en que no se reciban denuncias sobre candidatos, por ejemplo. Hay alguna norma que plantea algo así y nos parece interesante porque el mal uso de este tema nos preocupa mucho y ya se ha evidenciado antes de la campaña electoral”, explicó el jerarca.



Las consultas se hacen en el marco de una norma que plantea que hay períodos en los cuales no se reciben denuncias o que hay que sacar las resoluciones antes de tal fecha para evitar que impacte sobre el acto electoral. “Queremos saber si eso es aplicable”, acotó Gil Iribarne acerca de los asesoramientos solicitados.



“El mensaje que queremos dar es que las denuncias de los políticos contra políticos, salvo que sea una cosa muy grave, no son la prioridad, porque no queremos que nos usen. El riesgo es dejar de costado algún tema. Queremos mantener la confianza de que acá no hacemos política partidaria y que no le hacemos los mandados a los partidos políticos. Eso es fácil de decir, hay que demostrarlo”, subrayó Gil Iribarne.



Se busca cuidar esa imagen de respeto que generó la Jutep en estos años, ya que condenó la conducta de gobernantes de todos los partidos políticos.



“Siempre dijimos esta Junta no hace política partidaria. No hay ninguna priorización por razones políticas partidarias. Y hemos tocado casos vinculados a todos los partidos políticos. Los corruptos son malos en cualquier partido que estén, hay corruptos en cualquier partido y hay gente sana en cualquier partido. El tema es ayudar a la gente y la sociedad a depurar”, opinó Gil Iribarne.



La Jutep concluyó, en setiembre del año 2017, que Sendic violó normas vigentes de administración de fondos públicos al usar las tarjetas corporativas de Ancap. El fallo marcó un antes y después en la vida política del entonces vicepresidente que debió renunciar al cargo y tuvo derivaciones judiciales, ya que fue procesado por peculado y abuso de funciones.



Para la Jutep el caso también tuvo otro efecto. A partir de allí el organismo tuvo mayor visibilidad pública y con eso también empezaron a llegar más denuncias. Desde setiembre de 2017 hasta ahora se recibieron entre 70 y 100 denuncias, muchas de las cuales se hacen por mail, otras por vía telefónica, personalmente o de forma anónima. De acá al 2020 se instrumentará un portal de denuncias web que permitirá una mayor coordinación dentro del Estado.

Secreto bancario.

En la actualidad, hay 50.000 sujetos obligados a presentar declaraciones juradas y en 2018 fueron alrededor de 6.000 los que estuvieron omisos, lo cual es una “falta grave”. Por disposición legal, al que no presente su declaración se le debe retener la mitad del sueldo y sancionarlo. Lo primero se ha hecho, pero de lo segundo la Jutep no tiene conocimiento alguno.

Hoy por hoy, el 100% de los funcionarios del Ministerio del Interior están obligados a presentar declaración jurada, lo que abarca hasta a los bomberos zafrales. “En el Ministerio del Interior son más de 30.000 funcionarios, es mentira que estemos controlando a 30.000 funcionarios. Es mentira, los ponemos, hacemos ruido. Hacemos bulto, pero no se puede controlar”, advirtió Gil Iribarne.



Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que será considerado este año por el Senado, establece que sean menos los sujetos obligados a presentar declaraciones y se los seleccione en función de análisis de riesgo de corrupción. La Jutep está de acuerdo con esto y reclama algo más: levantar el secreto bancario.



Las declaraciones solo se abren si hay resolución judicial, de la Fiscalía o de la propia Jutep. Para el organismo tampoco tiene sentido abrirlas si no se puede verificar la información con los saldos bancarios. El organismo entiende que la salida es habilitar el levantamiento del secreto bancario en determinados casos y para corroborar que lo declarado sea real.