Jutep inició investigación contra Cardoso por escuchas tras una denuncia anónima

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) investigará al ministro de Turismo, Germán Cardoso, tras recibir una denuncia anónima, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País.

La investigación fiscal contra el excoordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, y otro oficial subalterno, imputados por la Justicia a mediados de junio, incluyó una gran cantidad de escuchas telefónicas, entre las que aparecen conversaciones con el ministro de Turismo.

La Justicia resolvió que Pereira cumpla una medida de prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

Vaz había aclarado que no está investigando al ministro y que este no cometió delito alguno. No obstante, la bancada de legisladores del Frente Amplio pidió la renuncia del secretario de Estado.

"No nos pareció tan importante como para actuar de oficio", había declarado días atrás a El País la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, sobre el caso Cardoso.