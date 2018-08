Justicia rechazó el pedido de concurso de la empresa Pili

La Justicia especializada de Montevideo rechazó el millonario concordato solicitado por la empresa láctea Pili, confirmó a El País Bernardo Quesada, gerente de la Liga de Defensa Comercial (Lideco).

La empresa sanducera, con más de 50 años de trayectoria, pidió concurso el 10 de agosto para encarar una "reorganización empresarial" y buscar su "continuidad", informaron a El País fuentes de la propia firma. En ese momento, las fuentes enfatizaron que se buscaría la continuidad de la empresa, ya sea con los actuales accionistas o con socios nuevos que aporten una capitalización externa porque aunque se valoran los esfuerzos del gobierno por auxiliarla, estos no fueron suficientes.

La empresa tiene pasivos de alrededor de US$ 60 millones. Le debe a varios bancos, incluido el BROU, alrededor de US$ 50 millones, más de US$ 1 millón a sus remitentes, unos US$ 400.000 a sus trabajadores y unos US$ 10 millones a sus proveedores, dijeron a El País fuentes del gobierno.