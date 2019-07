La Justicia obligó a Botana a dar informe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Cerro Largo no quiso dar respuesta a un pedido de informe formulado por el edil Dardo Pérez del Frente Amplio, y la Justicia obligó a la comuna a entregar los datos.

Por intimación judicial la comuna arachana por medio de la directora del departamento Jurídico, Jaqueline Gay Balmáz, le respondió un pedido de informes que se le venía negando desde 2016 a los ediles del Frente Amplio de la Junta Departamental de Cerro Largo.



Pérez quería saber sobre la cantidad de trabajadores municipales, función, a que dirección pertenecen, cargo y remuneraciones, y compensaciones. Sin embargo al recibir la carpeta consideró que no estaba la información completa. Por ese motivo decidió volver a la Justicia al entender que la respuesta es insatisfactoria.



“Acá hay gato encerrado”, opinó el edil del Frente Amplio.. “De acuerdo al presupuesto departamental el rubro (Cero), sueldos, tiene un monto del 60% más alto del que ahora me informa la Intendencia obligada por la justicia”, advirtió. A su entender: “alguien se lleva el dinero restante o hay compensaciones”, indicó.



Para el dirigente del Frente Amplio la situación es compleja y a su entender desde la intendencia liderada por el blanco Sergio Botana, no hay una intención de mostrar trasparencia en la gestión y el manejo de los fondos públicos.



El Edil se pregunta entonces “dónde está entonces ese 60% de dinero que aparece en el rubro cero”. “Quien se lo lleva, se lo lleva uno, dos o tres, yo puedo hasta pensar mal, puedo llegar a pensar a dónde va ese dinero, entonces esto deja en evidencia la falta de cristalinidad, acá se esconde información porque hay gato encerrado y yo no quiero creer que eso esté sucediendo, yo creo en el hombre hasta que no me demuestre lo contrario quisiera saber cuál es el objetivo por el cual se oculta esta o formación”, advirtió el edil Pérez.



Botana renunciará a su cargo para participar de las elecciones para el Senado.