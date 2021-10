Julio Toyos, Gerardo Nieto y Larbanois & Carrero en las listas del Frente Amplio

Intendentes, exministros, sindicalistas y personalidades del ambiente cultural integran las listas de los sectores del Frente Amplio que compiten en las próximas internas. El periodista Julio Toyos, el actor Pepe Vázquez, el cantante Gerardo Nieto, el músico Eduardo Larbanois y su compañero de dúo Mario Carrero: todos son candidatos al Plenario Nacional que se elige el 5 de diciembre.

La lista 1001 es encabezada por el senador Óscar Andrade y en segundo lugar por la senadora Silvia Nane, de La Amplia. Esta, a su vez, apoya a Gonzalo Civila, un candidato que no es respaldado por el PCU, que optó por Fernando Pereira.



Entre los sindicalistas están el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, Gabriel Molina, Soraya Larrosa, Daniel Diverio, Tatiana Antúnez y Jorge Bermúdez.

Entre los políticos figuran la exministra de Desarrollo Social Marina Arismendi, Juan Castillo, los diputados Ana Olivera, Gerardo Núñez, Verónica Mato, Micaela Melgar y Ubaldo Aita. Del ambiente artístico están el actor Pepe Vázquez y Toyos.



En el lugar 77 de la lista del PCU y sus aliados aparece Larbanois; y Carrero, por su parte, cierra la lista del Movimiento de Participación Popular (MPP) destacado como último nombre en negrita.



La otra novedad de la lista 609 es que después de José Mujica y Lucía Topolansky el tercer candidato es el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que queda posicionado como el principal referente del sector de cara al 2024. Le siguen otros senadores como Alejandro Sánchez, Sandra Lazo y las diputadas Cecilia Cairo y Bettiana Díaz. También aparece el exsenador Eduardo Bonomi y el exedil Daniel Placeres ocupa el lugar 55. En negrita y al final de la lista están el exsenador Ernesto Agazzi, Juan Raúl Ferreira, la escritora Graciela Jorge y el cantante Gerardo Nieto.

La Vertiente Artiguista incorporó en su lista a varios exdirigentes del Partido Socialista, incluido al exdirector de Comunicación de la intendencia de Montevideo Santiago Brum, que va tercero después de los senadores Enrique Rubio y Amanda Della Ventura. Otras incorporaciones son el exedil Sebastián Valdez (militante social y sindical), María Jesús Graña (exsecretaria del exintendente Daniel Martínez), Nicolás Bico (docente en Facultad de Derecho) y Victoria González (licenciada en sociología).



La otra gran novedad de estas elecciones internas en el FA pasa por la alianza seregnistas -progresistas, que quedó sellada en la lista 95. El primer lugar lo ocupa el exministro Danilo Astori, seguido de la senadora Liliam Kechichian y del exdirector de OPP Álvaro García. En representación del sector Magnolia, de Christian Di Candia, está Federico Preve del Sindicato Médico, mientras que la lista de Montevideo es encabezada por el exintendente.

Además aparecen dentro de esta alianza los exministros de Turismo Héctor Lescano y de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, el exmilitante de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte, el exsecretario general de la intendencia y exsocialista Fernando Nopitsch, y la también exsocialista Jimena de los Campos, quien se desempeñó como encargada de comunicación de la OPP.



Forman parte de la lista del nuevo grupo otras personalidades como la ingeniera informática Ida Holz, Belela Herrera y la hija del general Líber Seregni, Bethel Seregni.

Impiden usar el logo por derogación de la LUC

Por resolución de la Mesa Política, las listas que se presentaran a competir en las elecciones internas del Frente Amplio no podían incluir el logo de la campaña por la derogación de la ley de urgente consideración para no mezclar ambos temas. Sin embargo, más de un sector ignoró esta disposición y presentó la lista con el logo del Sí a la derogación de la LUC, teniéndolo que retirar luego a pedido de la Comisión Electoral, según confiaron a El País fuentes del FA. Las hojas de votación todavía no fueron aprobadas, ya que se coteja que cada uno de los nombres esté afiliado al FA y se encuentre al día en el pago de los aportes a la coalición. Además, todas las listas deben cumplir con la paridad (50% de mujeres y 50% de hombres).