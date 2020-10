Julio María Sanguinetti dejará en breve su banca de senador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente Julio María Sanguinetti (84) confirmó que en breve dejará su banca en el Senado, como lo había anticipado antes de la elección nacional. Esto no significará, sin embargo, su alejamiento de la vida política.

“Antes de la elección dije que no iba a estar todo el período, ni mucho menos. Ahora la Secretaría General del partido me impone muchos deberes, al igual que el ejercicio periodístico activo que tengo, junto a otras tareas de tipo intelectual. No se puede abarcar todo. La vida política sigue activa, pero el Senado no es el horizonte”, declaró Sanguinetti a El País.

El expresidente aseguró que la pandemia “no incidió para nada” en esta decisión e insistió en que la misma fue tomada “hace mucho tiempo”.



“Algunos correligionarios me reprocharon en su momento, antes de la elección, diciéndome que desanimaba a algunos electores, pero yo les dije que no los quería engañar y que quería que esto quedara claro”, agregó.

Aunque no ha fijado una fecha para dejar su banca, anticipó que “el reglamento del Presupuesto no lo voy a hacer”. Tabaré Viera, que ha estado actuando en los últimos meses en su lugar, es quien lo sustituirá en el Senado.



“Esto no es ningún repliegue desde el punto de vista político, por el contrario, es concentrar la actividad en aquellos lugares donde es más imprescindible desde mi punto de vista. Se trata de escribir, hablar, hacer videos, alimentar el debate, trabajar en los temas históricos en los que he estado trabajando mucho en los últimos años. El Parlamento es muy exigente en tiempo, no se puede hacer todo a la vez. Se trata de prioridades, de dónde uno siente que es más útil”, concluyó el exmandatario.