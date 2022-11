Juicio político a Cosse: senadores del Frente Amplio piden el archivo del pedido de ediles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de senadores del Frente Amplio pidió este martes el archivo del pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo Carolina Cosse que solicitaron semanas atrás los ediles capitalinos.

Este martes ingresó al Parlamento y fue derivada a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el pedido de juicio político contra la intendenta capitalina. "Aspiramos a que por el despropósito que esto significa, se archive, como una buena señal a la sociedad", enfatizó la senadora Liliam Kechichian.

Sostuvo este mediodía en conferencia de prensa en el Parlamento que el pedido de juicio político es "absolutamente desproporcionado, inusitado" que "demuestra una animosidad hacia la intendenta y en definitiva hacia todos nosotros, que no tiene precedentes".



Kechichian aseguró que el paso que dio la Junta Departamental "está enmarcado en un proceso de distraer la atención de muchos otros temas, que siguen estando sobre la mesa: el caso Marset, caso Astesiano", que dijo, tienen "todavía aspectos muy oscuros".



"Para el Uruguay, sostener en el tiempo que la intendenta de la capital del país atraviesa un juicio político y no se archiva durante varios meses sería un mensaje espantoso", dijo, en esa línea, el senador comunista Óscar Andrade.



"Es un atropello al Uruguay, porque independientemente de las diferencias políticas de distintas tiendas, hemos colocado como un valor la fortaleza institucional del Uruguay", agregó el senador opositor, que calificó que "en términos jurídicos es un despropósito (...) y desde el punto de vista político una enorme irresponsabilidad". Agregó que "todo el Uruguay sabe" que "no hay motivo" para el juicio político y la destitución de Cosse.



"Hay un atropello republicano. Estamos preocupados por preservar la salud de la institucionalidad y no estamos dispuestos a que un error garrafal cometido por algunos ediles sea encajonado y de esta manera se mantenga en suspenso esta situación", agregó el senador frenteamplista Enrique Rubio.



De todos modos, no se alcanzarían los votos necesarios para avanzar en el juicio político. Se necesitan dos tercios de votos del Senado para la destitución equivalentes a 21 voluntades, lo que incluye votos del Frente Amplio. El País informó el 20 de octubre que se estima que la Cámara de Senadores recién dirima el asunto en 2023.