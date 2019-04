Jueza pidió al fiscal ampliación de datos para reabrir causa contra José Gavazzo 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La jueza penal de Paso de los Toros, Naama Coccaro, resolvió no acceder a la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad para reabrir la causa contra el ex militar José Nino Gavazzo y en cambio solicitó que se amplíen los fundamentos para evaluar el pedido, informó TNU Noticias y confirmó El País.



El fiscal del caso, Ricardo Perciballe, informó a El País que "no es que se haya resuelto no reabrir el caso", sino que "la jueza no accedió a la solicitud fiscal de reabrirlo y pidió que la Fiscalía funde el derecho por eso".

Justicia de Canelones decidió quitarle la tobillera y la custodia a José Gavazzo By Guillermo Lorenzo Justicia de Canelones decidió quitarle la tobillera y la custodia a José Gavazzo MIRA TAMBIÉN Justicia de Canelones decidió quitarle la tobillera y la custodia a José Gavazzo

"Yo ahora estoy haciendo un escrito donde digo las razones de por qué se tiene que abrir. Un escrito largo donde digo todo los fundamentos", explicó.



Perciballe consideró que la causa del ex militar debería abrirse porque "el Estado tiene una obligación de aclarar la resolución de los delitos" y "porque hay un derecho de las víctimas a la verdad y a la tutela judicial efectiva".



La solicitud de reabrir el caso se efectuó luego de que trascendiera la confesión de Gavazzo quien aseguró haber arrojado en 1973 el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoso al río Negro.



Perciballe indicó que la investigación se realizó "en base a que la muerte de Gomensoro fue en Tacuarembó y está comprobado que la muerte fue en artillería uno en Montevideo", indicó y agregó: "entonces pudo haber sido Gavazzo solo o con 10 personas más, y eso es lo que hay que determinar".