Juez absolvió al Pit-Cnt en demanda entablada por empresaria rochense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La justicia absolvió al Pit-Cnt, a 37 sindicatos que lo integran, así como a Eduardo Burgos, antiguo responsable del Programa de Vivienda Sindical, en el juicio planteado en 2016 por la empresaria Susana Nicodella por daños y perjuicios por el monto de US$ 2,6 millones.

La demanda se originó porque Nicodella firmó un contrato con Vivamax, una empresa que había suscrito un acuerdo con el Pit-Cnt para construir viviendas destinadas a trabajadores, y le entregó cheques por US$ 300.000 para la supuesta compra de terrenos, pero ello no se concretó.



Los representantes de Vivamax, Milton Díaz —procesado por estafa en 2017— y Roberto Charlo —hoy fallecido— entregaron los cheques a prestamistas que trataron de cobrarlos. Nicodella se dirigió al Pit-Cnt y planteó a Eduardo Burgos, entonces representante del Plan de Vivienda Sindical, que sus cheques estaban en manos de prestamistas y éste reclamó telefónicamente a los dos representantes de Vivamax para que devolvieran los cheques a Nicodella, cosa que no sucedió.

Pit-Cnt Absuelto en causa vivienda sindical pic.twitter.com/DlF88YrdJa — PIT CNT (@PITCNT1) March 9, 2020

El año pasado se realizó una audiencia de interrogatorio entre las partes (Nicodella y Burgos) en el Juzgado Civil de 16° Turno, cuyo titular es el juez Hugo Rundie. El abogado de uno de los sindicatos preguntó a Nicodella si estaba embargada por los cheques que presentó en el marco del Plan de Vivienda Sindical y por qué razón reclamaba dinero ya que esos documentos carecían de fondos. Nicodella respondió que estaba embargada. “Yo quiero que se me pague; los prestamistas me están llamando para que les pague”, y pretendía que la central sindical y varios de sus miembros se hicieran cargo de la deuda.



Esta tarde se conoció el fallo emitido por el juez Rundie determina que ni la central sindical, ni ninguno de sus integrantes, tuvieron participación alguna en ningún hecho ilícito y su actuación resultó en todo transparente y adecuada a los fines institucionales del Pit-Cnt y dentro del marco legal pertinente.



Frente a los planteos que ubicaban a la central sindical como una peligrosa "sociedad de hecho" capaz de generar un daño con su accionar, la sentencia reclama que "se trata de un planteo totalmente absurdo y reprochable jurídicamente, carente además de sentido común, no mereciendo profundizar su análisis".



La sentencia subraya declaraciones de Nicodella cuando afirmó que "con el Pit-Cnt nunca firmé contrato, nunca lo he dicho".



Antecedentes.

El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso de Marcelo Abdala, secretario general de la central. A su frente designó a su mano derecha, Burgos y otros dirigentes comunistas.



Entre 2012 y 2013, Eduardo Burgos, presidente del programa, y Hugo Monza, secretario del plan, juntos o por separado, firmaron en representación del Pit-Cnt contratos con sociedades anónimas que el gestor Charlo creaba y presidía (Vivamax, Eximat, Balmey). Esos contratos le otorgaban el poder para negociar entre 3.000 y 4.000 casas cada uno. Con ese documento y el contrato entre el Banco Hipotecario con el Pit-Cnt salían a buscar inversores. Y los conseguían. Por cada mil casas construidas se les ofrecía a las empresas ganancias de entre US$ 3 y US$ 5 millones.



En junio de 2017 la jueza Graciela Eustachio procesó con prisión al gestor Milton Díaz, por incurrir en estafas a empresarios constructores en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. La jueza dispuso la prisión domiciliaria del imputado por ser mayor de 70 años.