El jueves realizan ceremonia de colocación de la piedra fundamental del Ferrocarril Central

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, informó esta mañana, en diálogo con radio Uruguay, que el próximo jueves 23 de mayo se realizará en Paso de los Toros la ceremonia de colocación de la piedra fundamental para el Ferrocarril Central.

La ceremonia, a la que asistirá el Poder Ejecutivo, comenzará a las 10 de la mañana. Será una instancia abierta al público.



Rossi dijo, al culminar el Consejo de Ministros de hoy lunes, que la colocación de la piedra fundamental será en un punto especial, que es el tramo que unirá la nueva vía con el trayecto que comunica Paso de los Toros con Rivera: "Me parece que una obra de esa importancia merece un recuerdo y el punto tiene un simbolismo, tiene un por qué. Se ha recuperado toda la parte norte de Paso de los Toros a Rivera, quedó muy bien, hemos recibido mucho apoyo de la población y tenemos pensado ir extendiendo el uso de ese tramo con servicios ferroviarios y donde va a llegar la via es justamente a ese punto, donde queremos dejar la fecha en donde se inicia la obra y que va a completar un tendido importante".



El ministro añadió que "la obra ya comenzó y se va a ir incrementando en los próximos meses hasta fin de año en forma permanente, y en 2020 va a estar a pleno. En julio ya se va a notar mucha obra".

Rossi sostuvo además que el gobierno atenderá el reclamo de los trabajadores nucleados en la Unión Ferroviaria: "Los representantes del directorio de AFE están negociando, para ver por un lado cómo se suspenden servicios en una parte, cómo se distribuye el personal para que sea útil en otros lugares (..) y desde luego cómo el trabajador que es trasladado no debe perder dinero. Tenemos que asegurar un mecanismo para que mantenga los ingresos, y eso se va a resolver".



El viernes pasado el gobierno firmó el acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina para realizar las obras del ferrocarril que unirá Montevideo con Paso de los Toros.

Faltan “detalles menores para que podamos decir que está todo el trabajo ya elaborado", dijo ese día el presidente Tabaré Vázquez.

El BID Invest, un organismo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$ 500 millones para la construcción rehabilitación y mantenimiento del ferrocarril que utilizará UPM de concretar su inversión.



El préstamo consiste en hasta US$ 440 millones y un crédito subordinado de hasta US$ 60 millones, fondeados por BID Invest y un grupo de bancos comerciales e inversionistas internacionales. El plazo es por 17 años.