El jueves habrá movilización en apoyo al gobierno y "en defensa de la democracia"

El próximo jueves 11 de abril se realizará una movilización convocada por el Pit-Cnt, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y la asociación de ex presos políticos del Uruguay, Crysol.

La misma será en apoyo a la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destituir al ministro y subsecretario de Defensa Nacional y a la cúpula del Ejército por el caso José Gavazzo.



La Mesa Política del Frente Amplio anunció hoy que decidió adherir a la convocatoria, y reafirmó a través de un comunicado su "compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la construcción de la memoria para que nunca más haya dictadura en nuestro país".



El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo en rueda de prensa luego de la reunión de esta mañana que en la misma "se trató todo el proceso que se vivió, haciendo énfasis en lo que nosotros creemos que es el centro de la discusión. Aquí, el centro de la discusión está en la confesión de graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico militar, en el proceso que amparó la impunidad en este país durante tanto tiempo y donde hoy aparecen actores centrales en la construcción de ese proceso de impunidad que ahora manifiestan desde sorpresa hasta lecciones de por dónde se debería haber transitado”.



Consultado por la prensa de si se estaba refiriendo al expresidente colorado Julio María Sanguinetti, quien recientemente se expresó sobre el tema, Miranda dijo: “En particular creo que hay manifestaciones del expresidente que no son de recibo. Quienes vivimos esta historia la conocemos muy de cerca. Aquí hubo procesos que permitieron este pacto de silencio, que permitieron que no se avanzara en muchísimos años (…) y que impidieron que estos hechos se conocieran y que se tramitaran por el camino institucional que se deberían haber tramitado”.



“Indigna cuando aparecen estas manifestaciones”, agregó el presidente del Frente Amplio. Sanguinetti dijo días atrás a Subrayado que respaldaba el cese del comandante y seis generales del Ejército, así como a la cúpula ministerial de Defensa, pero señaló el “error” de Tabaré Vázquez en firmar “automáticamente” las actas sin leerlas.

“La verdad está en el expediente”

Sobre la actuación de los Tribunales Militares Miranda dijo que “aquí es fundamental conocer el expediente administrativo” y que “la verdad está en el expediente” porque estos son “procedimientos formales”.

Y respecto al pedido de las partidos de la oposición de poder acceder a las actas, dijo que el Frente Amplio no solicitó las actas pero insistió en que “la verdad” está en ellas.



“Espero que todo el sistema político de nuestro país cierre filas en defensa de la institucionalidad democrática, en el combate a la impunidad”, añadió.

“Uno de los problemas centrales que tenemos hoy es que no estamos discutiendo el centro del asunto porque estamos trabajando en el terreno de las especulaciones”.

“Acá hay un militar que en democracia confiesa que hizo desaparecer a una persona. Ese es el centro de la discusión, ¿qué vamos a discutir?”, dijo Miranda.



Y agregó: “Yo a Gavazzo le creo pocas cosas, pero ante una confesión de un militar que dice que trasladó el cuerpo, que lo tiró, estos son los hechos que deberían llamarnos a la rebelión”.



El frenteamplista insistió en que “acá hay una confesión de una barbarie” y “la primera actitud es la condena a esos hechos”.

El encuentro será en la Plaza Cagancha a las 18 horas el jueves 11 de abril.

El secretario general del Pit Cnt, Marcelo Abdala, dijo al portal de la central sindical que desde la perspectiva de los trabajadores, lo primero que corresponde es “la condena humana” a lo declarado por Gavazzo sobre el accionar de las fuerzas represivas contra el pueblo uruguayo.

“La aberrante confesión de Gavazzo rompe con el mito construido por la dictadura de que acá no hubo terrorismo de Estado” subrayó. “Sus dichos y remarco esa aberrante confesión de Gavazzo nos muestra el rostro inhumano del fascismo y demuestra que aquí hubo un ataque contra todo el pueblo uruguayo”.