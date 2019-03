Juan Sartori se reunió en Asunción con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sartori, precandidato por el Partido Nacional, estuvo este jueves en Paraguay y se reunió con el presidente Mario Abdo Benítez.

"Las nuevas generaciones tenemos la obligación moral de contribuir con nuestra nación desde el lugar que nos toque. Hoy Juan está con un enorme desafío. No es fácil bajar a la arena política. No es fácil sostener una carrera sosteniendo principios y no simplemente intereses", dijo el presidente.

"Yo tengo mucha esperanza en lo que está ocurriendo hoy en la región con respecto a los nuevos liderazgos que puedan significar un cambio significativo en la forma de hacer política, en construir política sobre valores y principios. De hecho esa fue la postura de Paraguay en los últimos tiempos donde la diplomacia internacional tiene que cambiar su naturaleza. Tenemos que empezar a hacer diplomacia sustentado por principios y valores y no intereses", señaló.

Abdo Benítez, además, le deseó "éxitos" a Sartori en "este gran desafío que lo está haciendo con una gran vocación de servicio".

De visita

Antes de la reunión con el presidente paraguayo, Sartori aprovechó para ir a conocer la Escuela Solar de Artigas (casa donde vivió el propio José Artigas). El precandidato, junto a su equipo, dialogó con algunos de los 250 de alumnos de la única escuela uruguaya que se encuentra en el extranjero.

Para Sartori, la Escuela Artigas es "un símbolo de esa educación uruguaya que siempre fue ejemplo en el mundo, que podríamos a veces exportar con otros países diciendo 'queremos una educación a la uruguaya'. Esa educación que permite oportunidades, que permite que los niños se desarrollen".

¡LLEGAMOS A PARAGUAY! Hoy conocí un pedacito de Uruguay en nuestro país hermano. Ubicada en donde vivió sus últimos años nuestro prócer, la Escuela Artigas es un ejemplo de educación dirigida por docentes compatriotas. ¡Muchas gracias por recibirme! pic.twitter.com/541mLr03Dx — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) 7 de marzo de 2019

"Entonces, es un lindo ejemplo acá de lo que debemos en algunos aspectos recuperar. Esa imagen de Uruguay que en el mundo es reconocida por ser de excelencia y de la más avanzada en el mundo", añadió.

Sartori y su equipo seguirán en Asunción hasta el fin de semana.