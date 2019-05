Juan Sartori: "Hay muchas chances de ganar; ya esto es una interna entre dos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con el respaldo de las últimas encuestas que lo posicionan segundo dentro de la interna nacionalista, el precandidato Juan Sartori dijo esta mañana que "hay muchas chances de ganar" y que "ya esto es una interna entre dos, por las tendencias que se están viendo".



Uno de cada cuatro votantes de la interna del Partido Nacional optaría por Sartori: las consultoras Equipos y Radar lo colocan segundo en la contienda blanca, con 24%.



Sartori participó en la mañana de hoy miércoles en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) y en diálogo con la prensa sostuvo que "la gente estaba cansada de ciertas prácticas políticas, de ciertas maneras de hacer las cosas".

"Empecé de la nada", dijo, "último en la interna y diciendo que tenía muchas ganas de trabajar".



Consultado sobre si es una realidad que cuanto más "le pegan" más crece en las encuestas, señaló que "empíricamente eso es verdad. Yo crezco porque crezco, y pegan porque crezco".

En el marco de una polémica interna en su partido, en la que no faltaron amenazas de denuncias penales y agravios, Sartori aseguró: "Yo quiero un Partido Nacional unido".

Ante la pregunta de si con lo de una "interna entre dos" estaba dejando por fuera al precandidato Jorge Larrañaga (a quien las encuestas ubican tercero en la interna blanca), Sartori respondió: "No, no. Para nada". Y agregó que ayer martes estuvo en Santa Lucía y tuvo problemas con su teléfono celular, motivo por el cual no atendió la llamada que Larrañaga asegura realizó.

"Nosotros estamos enfocados en propuestas y vamos a seguir en eso, que no es de falsas noticias, de emboscada. Que es de propuestas", añadió.



Señaló que ha recibido "críticas de todo" y que "quizás ahora peor, porque estoy segundo en las encuestas".



"Nosotros los blancos hemos perdido tantas elecciones por conflictos internos. Y por eso hay que preservar la unidad", concluyó.

Edil electo por Alianza Nacional se sumó a la precandidatura de Sartori



Emanuel Borges, edil nacionalista de Soriano electo por el sector de Larrañaga. “Necesitamos que Uruguay comience a mover su parte económica y yo creo que Sartori lo va a poder hacer. A diario se están cerrando muchas empresas en nuestro país y hay que darle un cambio a esta situación. Yo creo que Sartori, con su conocimientos, con sus contactos, va a poder hacer un buen trabajo, para el país y para lo mejor del Uruguay", remarcó.