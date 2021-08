Juan Sartori se acerca a Botana y Camy para formar nueva lista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las aguas dentro del Partido Nacional nunca están quietas, pero mucho menos a pocos días de una instancia electoral para definir su directorio. Y menos aún con la presencia de Juan Sartori, quien desembarcó en la colectividad a fines de 2018 y logró posicionarse en las internas de 2019 como líder de la segunda corriente más votada.

Es justamente ese logro el que por estas horas se hace valer en las diversas negociaciones dentro del partido, ya que el empresario devenido en senador busca obtener un mejor lugar en la provisoria lista unitaria para conformar el próximo Directorio del Partido Nacional.



Las elecciones se llevarán adelante este sábado, cuando se convoque a la Convención Nacional, pero hay tiempo hasta el jueves para presentar las listas. Y el escenario, al momento, es el siguiente: habrá una lista que es la que reúne mayor consenso -conformada por el sector del presidente Luis Lacalle Pou, el herrerismo, parte del wilsonismo y Mejor País-; otra liderada por Jorge Gandini -de Por la Patria-; y luego está la incógnita de lo que hará el sartorismo, que ha dado señales ambiguas en los últimos días.

La última novedad fue un acercamiento a los senadores Sergio Botana y Carlos Camy, a quienes Sartori sondeó para conocer si estaban dispuestos a acompañarlo en una lista aparte, pero aún no obtuvo respuestas, señalaron fuentes partidarias. La intención del sartorismo es buscar alternativas por fuera del acuerdo global, si la pretensión de que su nombre aparezca al menos en el cuarto lugar -de un total de 14- no es contemplada.



“Nos tiraron la idea pero no lo estamos considerando”, dijo a El País el senador Botana, que este domingo asistió a la final de fútbol sala y se encontró allí con Sartori -recién llegado del exterior. El empresario testimonió el encuentro subiendo a Twitter una foto de ambos sonriendo. “Tampoco lo descarto”, agregó el exintendente de Cerro Largo, quien durante la última campaña electoral tuvo críticas duras contra su correligionario.

Pero este movimiento sartorista tiene un antecedente. El jueves pasado, Búsqueda informó que Sartori había amagado con sacar una lista propia ante la misma situación de falta de acuerdo, pero esta opción quedó de lado este fin de semana, en vista de las escasas chances electorales de Todo por el Pueblo en soledad.



El orden establecido en la lista unitaria sigue un criterio de representación proporcional de los sectores, según las elecciones internas de 2019. Y es el siguiente: los primeros nueve lugares corresponden a Aire Fresco, las listas 40 y 71; los siguientes tres al grupo de Sartori, y los restantes dos a Alianza Nacional, del fallecido Jorge Larrañaga. El cargo que queda, el de presidente, es para Mejor País, y el nombre de consenso hasta ahora es el de Pablo Iturralde, que seguirá ocupando la presidencia.



El nombre de Sartori, entonces, no se maneja para antes del octavo o noveno lugar.



Conflicto interno.

El sartorismo también tiene una interna caldeada, que abona a esta conflictividad. Los diputados Álvaro Dastuge y Pablo Viana ya se consideran alejados totalmente de Todo por el Pueblo. Están molestos con su exlíder, entre otras cosas, por no haber mantenido un estrecho contacto con el grupo político en lo que va de la legislatura, y haber pasado gran parte de su tiempo fuera del país y de sus discusiones políticas cotidianas.



Sin embargo, entienden que les corresponde al menos uno de los tres lugares asignados al sartorismo en el Directorio -los otros dos son para el propio senador y su madre, Rosina Piñeyro-. Pero en opinión de Sartori eso no es tan claro, sobre todo luego de que los diputados fueran muy claros en su alejamiento, y así fue comunicado a Iturralde, en el marco de estas negociaciones.

Esto generó la inmediata respuesta de Dastugue y Viana, que plantearon a Iturralde que tenían asegurados ellos dos solos “más de 30 convencionales” -de los 500-, a su juicio más de los que responden hoy a Sartori, y el presidente les transmitió que sus nombres iban a estar.



Consultado al respecto, Iturralde solo dijo que “todos los sectores están conversando para llegar a entendimientos y ver la posibilidad de definir una lista común”.